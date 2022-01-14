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水瓶越虐越愛！「4星座男」你不理他，他就越想黏著你

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▲▼「4星座男」你不理他，他就越想黏著你 。（圖／翻攝自FB）

▲4星座男戀愛偏愛挑戰，你越不理他越激起他的興趣。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

談戀愛是一來一往的互動，但有的星座男生偏偏就是喜歡高難度，對他言聽計從他沒興趣，你不理他，他反而會黏著你，若你的另一半是以下星座，不妨試試反向操作讓他更愛你。

#獅子男

獅子男很要面子，你要虐他也要拿捏好尺寸，如果讓他不開心，或是不給他面子的話，他再喜歡你也不願意放棄尊嚴，但另一方面他們又渴望新鮮感，也喜歡征服，所以偶爾給他一點挑戰， 讓他覺得你有點酷酷的，和別的女生不一樣。

▲▼「4星座男」你不理他，他就越想黏著你 。（圖／翻攝自FB）

#雙子男

雙子座的玩心很重，東愛一個、西愛一個，愛到最後甚至不明白什麼是愛，只要一點點喜歡就能讓他瘋狂追求，但可能又為了某個原因，突然間又不愛了。所以對付雙子男，你得要吊吊他的胃口，讓他覺得新鮮有趣，你只要夠好就能夠高姿態，讓他一直想瘋狂追求。

#射手男

射手和雙子有點大同小異，但他們心裡其實很清楚喜歡和愛的差別，只不過真愛難尋。射手男總會愛上追不到的對象，喜歡那種瘋狂追逐的感覺，但卻對喜歡自己的女生提不起興趣，總會陷入苦戀，但是追到後會不會好好珍惜，又是另一回事了。

▲▼「4星座男」你不理他，他就越想黏著你 。（圖／翻攝自FB）

#水瓶男

水瓶男絕對是愛理不理的第一名，帶點距離感的異性，總能掀起他們的好奇心，就愛那種沒說破的曖昧關係，但當你認真陷入這段關係時，水瓶男就會感受到壓力默默撤退，他們寧可孤單也不想要背負期待，所以想靠近他們千萬別心急。

關鍵字：

戀愛, 被虐, 星座男

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