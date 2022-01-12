fb ig video ETtoday search mobile

賈靜雯被封「素顏最美女藝人」保養秘訣曝！　夫妻關係變好竟靠「它」

>

▲▼ 賈靜雯凍齡保養　早上必做1件事。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲賈靜雯被讚「素顏最美女藝人」，凍齡好狀態讓人羨慕。

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供、翻攝賈靜雯IG

Dior頂級奢華保養系列「生命之源金萃」推出升級版乳霜和全球限量珍釀版禮組，特別邀來雙金影后賈靜雯出席新品發表會，分享她搶先體驗的感受和保養秘訣，她透露自己就算輕鬆放假，保養也不偷懶，全因天秤座愛美，更自曝與修杰楷「夫妻關係變好」全靠近期愛用品。

▲▼ 賈靜雯凍齡保養　早上必做1件事。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲賈靜雯出席活動，好氣色藏不住。

賈靜雯今（12）日以白襯衫搭配經典LOGO長裙優雅現身活動現場，狀態維持超好的她，連戴口罩都遮不住好氣色，狀態好到被「女兒」王淨大讚是自己看過素顏最美的女藝人！去年底剛拿下金馬影后的她，表示自己最近像是在放假，生活過得很豐富，都在跟家人朋友聚會、出去玩。被問到是否有因此偷懶保養，她笑說自己是天秤座，在保養上是不會偷懶的，該做的保養都還是很注意。

像是平時早上送完小孩、工作前，她都會泡個澡讓自己出汗，她覺得出汗後的皮膚狀態，會讓保養品吸收地更好，如果時間狀況允許，就會泡個20分鐘起跳。另外，在飲食方面她也很重視，像是她每天早上起床都會先喝溫水或溫熱的檸檬水，讓腸胃暖一點，也會用鹽水漱口，讓自己比較提神。

▲▼ 賈靜雯凍齡保養　早上必做1件事。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲賈靜雯自曝近來夫妻關係變好是因肌膚好狀態。

賈靜雯分享自己搶先體驗整套「生命之源金萃系列」後真的很驚艷，「肌膚上的細紋、疲憊感都明顯退去，膚況每一天都在變好」，她更自曝這是自己用過最極盡奢華、頂級的保養品，不僅自己很有感，化妝師也說她的膚況變得很穩定，保水度和膚色均勻度都跟之前有差別，就連先生修杰楷都大讚「妳最近氣色很好」。

她也加碼透露，自己不笑的時候看起來比較嚴肅，或前一天沒睡好容易看起來「臉臭」，之前常會讓修杰楷緊張發問「你還好嗎？」「我有做錯什麼嗎？」但最近肌膚狀態更好了，即使前一天沒睡好，早上起來也不會暗沉，氣色感覺也滿好的，讓她笑說「用了之後，夫妻關係變好了呢！都覺得我沒有臉臭了，氣色沒有不好。」

▲▼ 賈靜雯凍齡保養　早上必做1件事。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲▼ 賈靜雯凍齡保養　早上必做1件事。（圖／記者張毓容攝）

▲全球超限量的「生命之源奢華金萃 2020依肯珍釀版」連賈靜雯都想收。

Dior「生命之源金萃系列」其中蘊含的珍稀保養成分，源自於法國傳奇酒莊「依肯酒莊」孕育的葡萄藤蔓，今年推出結合2倍濃度「葡萄藤蔓嫩芽凝露」的「生命之源極致金萃乳霜(豐潤型)」，更同步推出全球只有3096組的超限量「生命之源奢華金萃 2020依肯珍釀版」，內含3管奢華金萃更搭配全新石英活絡按摩板，連賈靜雯都直呼「很需要收藏！」

►皮膚科醫師教「8種精華油正確用法」！一動作提升面膜效果

►2022新年限定美妝盤點！NARS小白餅變金色愛心款、Tom Ford蜜桃色眼影美翻

►南韓美女醫師教乳霜「5種神用法」　搭配化妝水變「水光肌濕敷膜」

關鍵字：

保養, 護膚, 賈靜雯, 女星, 秘訣, 抗老, 修杰楷, Dior, 迪奧, 生命之源金萃

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑

Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開 網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心 一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養好省錢 張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款 1月12星座運勢，首個水逆來臨！獅子工作不順、處女前任來找 1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光 迪麗熱巴化身「竹葉妖精」超低胸辣翻！　罕見性感中國風網暴動了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面