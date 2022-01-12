賈靜雯被封「素顏最美女藝人」保養秘訣曝！　夫妻關係變好竟靠「它」

▲賈靜雯被讚「素顏最美女藝人」，凍齡好狀態讓人羨慕。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝賈靜雯IG

Dior頂級奢華保養系列「生命之源金萃」推出升級版乳霜和全球限量珍釀版禮組，特別邀來雙金影后賈靜雯出席新品發表會，分享她搶先體驗的感受和保養秘訣，她透露自己就算輕鬆放假，保養也不偷懶，全因天秤座愛美，更自曝與修杰楷「夫妻關係變好」全靠近期愛用品。

▲賈靜雯出席活動，好氣色藏不住。



賈靜雯今（12）日以白襯衫搭配經典LOGO長裙優雅現身活動現場，狀態維持超好的她，連戴口罩都遮不住好氣色，狀態好到被「女兒」王淨大讚是自己看過素顏最美的女藝人！去年底剛拿下金馬影后的她，表示自己最近像是在放假，生活過得很豐富，都在跟家人朋友聚會、出去玩。被問到是否有因此偷懶保養，她笑說自己是天秤座，在保養上是不會偷懶的，該做的保養都還是很注意。

像是平時早上送完小孩、工作前，她都會泡個澡讓自己出汗，她覺得出汗後的皮膚狀態，會讓保養品吸收地更好，如果時間狀況允許，就會泡個20分鐘起跳。另外，在飲食方面她也很重視，像是她每天早上起床都會先喝溫水或溫熱的檸檬水，讓腸胃暖一點，也會用鹽水漱口，讓自己比較提神。

▲賈靜雯自曝近來夫妻關係變好是因肌膚好狀態。



賈靜雯分享自己搶先體驗整套「生命之源金萃系列」後真的很驚艷，「肌膚上的細紋、疲憊感都明顯退去，膚況每一天都在變好」，她更自曝這是自己用過最極盡奢華、頂級的保養品，不僅自己很有感，化妝師也說她的膚況變得很穩定，保水度和膚色均勻度都跟之前有差別，就連先生修杰楷都大讚「妳最近氣色很好」。

她也加碼透露，自己不笑的時候看起來比較嚴肅，或前一天沒睡好容易看起來「臉臭」，之前常會讓修杰楷緊張發問「你還好嗎？」「我有做錯什麼嗎？」但最近肌膚狀態更好了，即使前一天沒睡好，早上起來也不會暗沉，氣色感覺也滿好的，讓她笑說「用了之後，夫妻關係變好了呢！都覺得我沒有臉臭了，氣色沒有不好。」

▲全球超限量的「生命之源奢華金萃 2020依肯珍釀版」連賈靜雯都想收。



Dior「生命之源金萃系列」其中蘊含的珍稀保養成分，源自於法國傳奇酒莊「依肯酒莊」孕育的葡萄藤蔓，今年推出結合2倍濃度「葡萄藤蔓嫩芽凝露」的「生命之源極致金萃乳霜(豐潤型)」，更同步推出全球只有3096組的超限量「生命之源奢華金萃 2020依肯珍釀版」，內含3管奢華金萃更搭配全新石英活絡按摩板，連賈靜雯都直呼「很需要收藏！」

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