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星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克買一送一與第二杯半價同時推出啦。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來新春假期，連鎖咖啡業者推出促銷餉客，星巴克1／12起同時推出限定飲品「買一送一」與「第二杯半價」優惠，85度Ｃ則從本週末祭出連續16天飲品優惠，指定飲品品項最高可享第二杯20元，讓消費者一直到月底都能享受優惠小確幸。

星巴克從1／12起至1／14一連三天，推出兩款並行優惠，包括「擁抱冬日幸福」活動，活動期間購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱的飲料，可享第二杯半價優惠，約為原價7.5折，此外，針對繽紛派對系列，也推出好友分享買一送一，期間購買兩杯相同容量、風味、冰熱的繽紛派對系列飲料，其中一杯由星巴克招待。

繽紛派對系列飲料包括繽紛派對那堤、繽紛派對奶霜星冰樂2款品項，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。而第二杯半價優惠，每人一次至多交易四杯，且不限店內飲品品項，僅不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分特殊門市不提供上述兩項優惠。

▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）

▲星巴克「繽紛派對那堤」系列。（圖／各業者提供）

85度C則針對奶茶控，推出全台門市1／15和1／16連續兩天，店內4款大杯飲品，包括冰英式奶茶原價45元、冰鮮奶茶原價60元，冰烏龍奶茶原價45元、冰烏龍鮮奶茶原價60元，同品項全部第二杯特價20元，限正常冰或少冰，現場帶走每人限購三組。

而1／17至1／30期間，則祭出玫瑰拿鐵咖啡和奶茶系列第二杯半價優惠，品項包括「玫瑰風味拿鐵」中杯定價85元、「玫瑰風味鮮奶茶」中杯定價55元、「玫瑰風味奶茶」中杯定價45元，可自由選冷熱飲與不同口味，採用價低品項折價，不限杯數。

▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）

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