fb ig video ETtoday search mobile

吃外食累積身體毒素　3種排毒食物超商就能買

>

▲▼食安問題嚴重，外食族十大地雷你中標了嗎？（圖／翻攝自Pixabay）

▲現代人三餐外食，容易累積毒素（圖／Pixabay，以下同）

編輯／借借

現代人上班時間長，在家煮菜機率低，有許多人更是每天三餐外食，營養師表示，外食多半都是加工品，雖然多數食品都在法定添加值，但吃太多隱形調味料，身體還是會不知不覺累積許多毒素，有可能造成免疫疾病、皮膚狀態不佳或是腸胃道問題等，其實有3種食物可幫助身體助排毒，而且在超商就買得到，不妨在挑選其中一餐用這些填飽肚。

地瓜

地瓜除了富含纖維、促進腸胃蠕動外，也是優質的澱粉類，且含有維生素A和β－胡蘿蔔素，加上神經結苷脂，可抑制毒性物質、預防癌症，加上因纖維多，也能促進身體廢物加速排出，幫助避免毒素堆積的狀況，建議可以用地瓜代替白米飯，還有飽足的功效。

▲▼蘋果，地瓜。（圖／pixabay）

燕麥
許多藝人早餐都吃燕麥，因為燕麥含有豐富維生素E，能夠避免細胞老化，加上大量的可溶性膳食纖維，也能促進腸道蠕動，預防便秘的狀況，此外，它最著名的功效就是能降低血液中的總膽固醇，也很方便取得，市面上有單包的燕麥飲，加上牛奶就能輕鬆攝取，而無添加香料的燕麥片，單吃就很好吃，也能當做下午茶充飢的小點。

▲▼燕麥。（圖／Pixabay）

蘋果
蘋果從外到內、從皮到肉都有排毒功效，含有槲皮素可協助清除體內自由基，另外還有有機酸，可以協助運動後的乳酸排除，也有解酒的功效，不但含有膳食纖維，熱量也很低，當正餐、點心或補充能量都很適合。

▲▼蘋果，地瓜。（圖／pixabay）

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 賈靜雯被封「素顏最美女藝人」保養秘訣曝！　夫妻關係變好竟靠「它」 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 韓星人手一件「小香風外套」！宋慧喬直接穿超仙、娜璉搭襯衫好氣質 巨石強森被做成「洞洞鞋」啦！網友秒懂「諧音哏」笑翻：太有才 1月12星座運勢，首個水逆來臨！獅子工作不順、處女前任來找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面