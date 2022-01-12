唐吉訶德二店確定1／20開幕！　官方正式公開

▲唐吉訶德二號店位於希望廣場地下一樓，在1／20對外開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日前外傳位於光華商場商圈的唐吉訶德二店將在1／19開幕，今（1／12）官方粉絲頁正式發佈開幕日期就在1／20上午10點鐘，想去參觀的民眾可以準備排行程了，該店與西門町的一號店一樣，都採24小時營業，隨時去打卡都可以！

▲唐吉訶德二店正式公開開幕日期。（圖／翻攝DON DON DONKI台灣粉絲頁）

日本知名雜貨業者「唐吉訶德」位於光華商場商圈的二號店，之前在網路盛傳將在1／19對外開幕見客，今官方終於正式公開開幕日。位於西門町的一號店在去年1月開幕時，引發排隊熱潮，連凌晨時段都要排5個小時以上才能進去，而二號店在去年底的時候被確認落腳光華商場，也形成一波討論。

之前曾有網友發現官方APP點數兌換店面多了「忠孝新生店」可選擇，有網友在非官方粉絲頁貼出類似內部公告，表示二店即將在1／19正式提供配送，意即唐吉訶德二店在1／19就可能對外營業，現官方終於對外宣布，將在1／20上午10點正式開張。

去年10月底唐吉訶德Don Don Donki開出二店徵才職缺，證明即將開設二店，經查詢後發現唐吉訶德二店選在光華商場後方、由全球人壽興建的「希望廣場」地下一樓，面積逾512坪，與西門町的台灣一號店直線距離約2.6公里。