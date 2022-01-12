fb ig video ETtoday search mobile

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　官方正式公開

>

▲唐吉訶德二號店,唐吉訶德2號店,二店,希望廣場,光華商場。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德二號店位於希望廣場地下一樓，在1／20對外開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日前外傳位於光華商場商圈的唐吉訶德二店將在1／19開幕，今（1／12）官方粉絲頁正式發佈開幕日期就在1／20上午10點鐘，想去參觀的民眾可以準備排行程了，該店與西門町的一號店一樣，都採24小時營業，隨時去打卡都可以！

▲唐吉訶德。（圖／翻攝DON DON DONKI台灣粉絲頁）

▲唐吉訶德二店正式公開開幕日期。（圖／翻攝DON DON DONKI台灣粉絲頁）

日本知名雜貨業者「唐吉訶德」位於光華商場商圈的二號店，之前在網路盛傳將在1／19對外開幕見客，今官方終於正式公開開幕日。位於西門町的一號店在去年1月開幕時，引發排隊熱潮，連凌晨時段都要排5個小時以上才能進去，而二號店在去年底的時候被確認落腳光華商場，也形成一波討論。

之前曾有網友發現官方APP點數兌換店面多了「忠孝新生店」可選擇，有網友在非官方粉絲頁貼出類似內部公告，表示二店即將在1／19正式提供配送，意即唐吉訶德二店在1／19就可能對外營業，現官方終於對外宣布，將在1／20上午10點正式開張。

去年10月底唐吉訶德Don Don Donki開出二店徵才職缺，證明即將開設二店，經查詢後發現唐吉訶德二店選在光華商場後方、由全球人壽興建的「希望廣場」地下一樓，面積逾512坪，與西門町的台灣一號店直線距離約2.6公里。

關鍵字：

唐吉訶德, 二號店, 忠孝新生, 唐吉軻德, 2號店, 開幕, 徵才

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養好省錢 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 唐吉訶德二店確定1／20開幕！　官方正式公開 低溫急凍！營養師推4種「產熱食物」助暖身　還有起床1動作很重要 迪麗熱巴化身「竹葉妖精」超低胸辣翻！　罕見性感中國風網暴動了 張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款 歐陽娜娜撞衫「新疆女神」翻車！　網嘆顏值太強：買家秀賣家秀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面