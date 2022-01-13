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2022必收神級抗老新品！香奈兒紅色山茶花精萃、嬌蘭蘭鑽乳霜

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▲▼2022重量級抗老新品 。（圖／品牌提供）

▲近期有不少神級抗老新品都引發關注。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、記者張毓容攝

抗老可說是愛美女性的終身「事業」，為了維持肌膚好狀態，許多女生更從年輕開始就做好抗老保養。而2022一開春，就有不少重磅級抗老新品登場，像是香奈兒直接獻上全新「1號紅色山茶花活能系列」，超強抗老精華未上市先轟動；而嬌蘭超經典頂級「蘭鑽乳霜」也升級全新第五代，更限量加送獨家「按摩儀」，錯過太可惜。

▲▼2022重量級抗老新品 。 。（圖／記者張毓容攝）

▲▼2022重量級抗老新品 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 1號紅色山茶花活能精萃，30ml，NT$3,680；50ml，NT$4,980。

「山茶花」是香奈兒的經典標誌元素，不僅是出現在香奈兒各種時裝設計中，在彩妝、保養系列也都有它的身影。而2022一開春，香奈兒就帶來全新重量級「1號紅色山茶花活能系列」，將紅色山茶花「The Czar」化為保養、彩妝與香氛3類產品，其中更包含首款潔顏粉、能融入護膚儀式的香氛和備受注目的抗老精華、乳霜，從肌膚到身心都能享受紅色山茶花的魅力。

▲▼2022重量級抗老新品 。 。（圖／記者張毓容攝）

▲1號紅色山茶花活能精萃是輕盈好吸收的凝膠質地。

其中，「1號紅色山茶花活能精萃」是開啟紅色山茶花護膚儀式的第一步，富含紅色山茶花活能萃取，擁有高達95%天然成分，能預防與改善肌膚5大老化問題，能幫助淡化細紋與細緻毛孔，同時緊緻肌膚、穩定膚況，透明凝膠質地，一推好吸收，讓肌膚重拾亮麗光采，又不怕黏膩。

▲▼2022重量級抗老新品 。（圖／品牌提供）

▲▼2022重量級抗老新品 。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 蘭鑽極萃氧生乳霜，50ml，NT$17,500。

除了香奈兒，法國嬌蘭奢華保養「蘭鑽系列」也推出全新第5代頂級乳霜「蘭鑽極萃氧生乳霜」。歷時15年研究，採用首次發現的蘭花長壽關鍵「蘭花根萃高濃縮分子」(Orchid Totum™)打造而成，獨特奶油慕斯質地，豐潤柔嫩，輕抹即能快速融入肌膚中，不僅抗老效果再提升，使用感也更親膚，一瓶達成肌膚保濕、澎潤、彈潤、緊實、密實、均勻、亮澤、彈性、賦活等9大需求。

▲▼2022重量級抗老新品 。（圖／品牌提供）

▲全新蘭鑽乳霜，限量贈送獨家按摩儀。

為提供愛用粉絲可享受「蘭鑽乳霜」的頂級沉浸式感官體驗，嬌蘭更推出專屬好禮活動。即日起於全台櫃位與官方線上旗艦店購買「蘭鑽極萃氧生乳霜」，即可獲贈價值超過NT$5,000的限量奢二件禮，包含嬌蘭獨家研發的「蘭鑽致臻氧生按摩儀」與香檳泡泡瓶「蘭鑽精奢氧生微晶萃5ml」，將「蘭鑽乳霜」搭配按摩儀，針對法令紋、眉骨與額頭局部拉提按摩，即可有效按摩臉部穴點與淋巴，幫助釋放平日累積的疲勞與壓力。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 保養品, 新品, 香奈兒, CHANEL, 紅色山茶花, 嬌蘭, Guerlain, 蘭鑽乳霜

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