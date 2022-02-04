營養師點名「3款飲料」補不了水　甚至有害健康

▲喝飲料看似也是補水是錯誤觀念。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

過年放飛自我喝了不少飲料吧！但口渴時拿飲料猛灌，真的能解渴嗎？喝足水分才能維持身體運作，人可以少吃東西，但卻不能不喝水，營養師曝當，當你發現口乾、眼乾，甚至尿液變黃的時候，代表你體內水分不足，並點名以下3款飲料多喝無益，不僅不補不了水，還有礙健康！

#含酒精飲料

所有含酒精的飲料都有利尿作用，這也是為什麼每次喝完酒，小便次數總是特別多，根據研究報告顯示，每喝1克酒，小便量就會增加10毫升，正是如此，身體水分總流失特別快，建議喝酒時，最好也喝一點水，幫助減緩隔天的頭暈宿醉。

#含咖啡因飲料

舉凡咖啡、汽水、手搖茶等飲品皆含有咖啡因，而咖啡因正有利尿作用，過度利尿會使你缺水、口乾。更有研究指出，如果運動後飲用咖啡因飲品，還有可能會引起抽筋。汽水多半含糖，喝了會讓你越來越渴，更會侵害牙齒，建議轉飲氣泡水，對身體較有益處。

#調味奶

大家都知道多喝牛奶對身體有益處，牛奶可以補充鈣質，不過當牛奶內加了糖，可就對身體有影響了，調味奶不僅會阻礙身體吸收水分，更會讓你越喝越渴，多喝還有變胖的風險，控制體重的人一定要留意。

►營養師曝「10大宵夜熱量」排行榜！水餃竟比鹹酥雞更驚人