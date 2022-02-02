別怨自己總遇上渣男！「5個情況」看懂其實他並不喜歡你

▲戀愛時要放大眼睛看仔細。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

很多人只要一談戀愛，就把愛情當作全部，戀愛腦上身！丟了朋友、失去自我，每天只想和對方黏在一起，但過了甜蜜期後，感情迅速降溫，對方變得愛理不理，只剩自己沉醉在愛裡，這時請頭腦清醒檢視一下他是否真的喜歡你，若出現以下狀況請務必留意。

#不主動聯絡你

每天幾乎都是你主動聯繫，要知道即使他工作再忙，也能抽出時間回應你，看他掛在FB、IG上秒回朋友動態，就得明白他沒那麼重視你，別再幫他找藉口。

#不介紹他的家人朋友

曖昧期總處在兩人世界沒有問題，感情穩定了依然把你藏著，不介紹家人和朋友和你認識，就該提高警覺，小心當了第三者還不自知。

#總要你處處配合他

理想的戀愛關係是彼此互相，即使有衝突也能各退一步慢慢磨合，但是他總要你聽他的，甚至把所有的不愉快都推到你身上，為了維持良好關係，好像都是你在退讓。

#出軌一次就有下一次

要知道浪子不會為你回頭，別以為自己很特別，會出軌其實是底線的問題，越界過一次就極有可能有下一次，不要相信他真的會改過，他只不過還沒找到下一個而已。

#總是不記得你說的話

每次和他聊天，他總是漫不經心，好像從沒認真聽過你講話，更別提知道你喜歡什麼，或許他只想找個人陪，但從來沒放心在你身上，你可能只是比朋友再好一點的朋友。