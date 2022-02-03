美女也會變普女！5個「加速老化習慣」讓你顏值崩壞

▲老化來得總比你想像快。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有些女生仗著自己漂亮，對保養總是得過且過，長時間下來老化速度驚人，就算是美女也會變普女，想要維持好的狀態，必須從日常保養和生活飲食做起，以下5個加速老化行為，請一定要避開！

#懶得擦防曬

研究顯示，讓肌膚老化的原因有將近一半和生活習慣有關，就像是過度曝曬在紫外線下，不習慣防曬，甚至連帽子和陽傘都不遮，過度日曬會導致肌膚乾燥，進而引起老化，所以防曬不可不慎。

#喜歡熬夜

睡眠對健康很重要，足夠的睡眠對女生的身體和肌膚都有很大影響．睡眠時身體會分泌的睡眠褪黑激素，也就是一種抗氧化劑。也有研究指出睡眠能燃燒脂肪，簡單來說擁有優質睡眠，對於精神和肌膚都有相當大的助益。

#喜好吃甜食

飲食習慣很容易表現在肌膚膚質，更容易加速細胞衰老的速度。女生愛吃的甜食，容易引起糖化反應，有舊是肌膚老化的原因。飲食最好避免加工食品或是炸物，幫助減輕身體負擔。

#離不開3C產品

現代人的通病就是離不開手機，上班看著電腦螢幕，回家又要忙著追劇。要知道長期做低頭族會使頸部僵硬、紋路變得明顯，甚至還會出現雙下巴。當你低頭完手機時，頸部肌肉會承受雙倍重量，當下巴變得鬆弛，就會更顯老．

#保養得過且過

千萬不要把保養當作例行公事，不要以為只要塗在臉上就可以，也需要搭配按摩手勢，像是由上往下、由內往外，都可以減少肌膚衰老的速度。當臉部血液循環順暢，保養品就能更容易被吸收。