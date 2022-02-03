韓網超準「手機充電」心理測驗！「剩幾%才充？」秒看愛情觀和性格

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official、@sbsdrama.official

「手機」對於現代人來說絕對是每日不可或缺之物，不論是打電話、與朋友聯繫、每日行程、拍照錄影，甚至追劇、玩遊戲都靠它，因此一旦手機沒電就會讓人焦慮不已。近日韓網上就瘋傳一個跟手機有關的心理測驗，從幫手機充電的習慣就能測出你的性格與愛情觀，快來看看你是哪一種？



請依自己平常習慣在電力剩下多少的時候幫手機充電，選出以下最接近的一種。

1：幾乎隨時隨地都在充電

2：大約80%就想充電

3：大約50%就想充電

4：大約20%就想充電

5：都是等到快沒電或已經自動關機才充電

1：幾乎隨時隨地都在充電



總是時不時就要充電的人，大多是心思很細膩、敏感的人，對於身邊的每一件大小事都很有感觸，善於發掘各種美好的事物。很喜歡與人相處，也喜歡帶給周遭人歡樂，總是跟一大群人玩在一起，且對朋友來說，是很值得信賴的人，大家都很喜歡跟你分享事情。

而這類型的人在感情上會很願意為愛付出，思想成熟，也很有同理心，總是能顧及另一半感受，是會讓人願意攜手到老的對象。

2：大約80%就想充電



這類型的人通常很有「反差魅力」，外在與內心反差很大，對人對事總是充滿熱情，有時候看似大大咧咧，但其實心思細密，很擅長分析，會留意到各種細節，所以有時也會讓人感覺有點難以捉摸，但常是團體中很重要的成員。

在感情上最重視的是另一半的興趣是否與自己相近，兩人相處起來性格是否能磨合，所以性情成熟、自然不做作的對象比較適合你。

3：大約50%就想充電



習慣50%就充電的人是個性和思想都很豐富、多元化的人，但平時不喜歡太高調、鋒芒畢露，總是會稍微內斂一點，只在需要或適當的時候才會展示才能，對周遭人來說有點神秘又很有魅力，對朋友而言則是很有義氣、能坦誠以對的人。

這類型的人在戀愛裡很容易愛上人，總是無條件接受對方所有一切性格、習性，因此常常在感情裡受傷、受罪，讓身邊人都很心疼。在找對象時，記得找一個能尊重你的人比較好。

4：大約20%就想充電



這類型人非常了解自己，觀察力也很敏銳，尤其是情緒情感方面，常會讓人覺得你好像能看透他們內心，又因為對人總是很友善，身邊的朋友只要遇到煩心的事都會找你訴說。

這類型人在面對感情時卻會變傻，會在喜歡的人面前逞強，裝得好像不在乎的樣子，但其實內心在意到不行。所以找一個能讓你依靠又能陪你玩鬧的對象最為合適。

5：都要等到快沒電或已經自動關機才會充電



這類型的人會給人有種「雙重人格」的感覺，忽冷忽熱，有時候喜歡自己獨處，但有時候又很喜歡跟大家一起瘋玩，讓人有點看不清。面對有興趣、喜歡的事物會非常專注、投入其中，也因為這種高度專注力，而獲得周遭人的信任。

在感情上，這類型的人會很珍惜兩人相處時的情感交流，也會很尊重對方的興趣，因為自己也是個會為興趣投入其中的人，所以當遇到同類型的人，就很容易瞬間愛上對方。

