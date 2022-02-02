3個方法教你量出「精準體重」　在地毯上量誤差大

▲量體重的眉角多，以下幾點必須留意。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

過年大吃大喝來者不拒，為了不想要身材大走樣，每天量體重是必須！但究竟要怎麼量才最準確呢？原來不同時間、在哪裡量都有學問，千萬別因體重數字細微改變而心情起伏，有時候量起來重了不一定是胖，輕了也先別高興得太早，學習以下3點才最精確。

#早晨量體重最好

據了解，量體重的最佳時間是早晨，體重高低會因為進食、水分或生理變化影響大，所以每天起床上完廁所後，將體內多餘水分清空，早餐之前量體重最準確，將數字的波動和誤差值減到最低。

#穿著輕薄測量

體重當然會隨著衣服重量干擾，所以量體重盡可能穿輕薄的衣服，如果在家就穿著內衣褲，甚至裸體量就能超準確，或是盡量穿同一套衣服測量最好。

#在地板上量最準確

體重機放在堅硬平整的地面上最好，盡量不要放在地毯或是偏軟的地面上，電子體重機較容易受環境影響，而讓數值有所偏差，相較之下，傳統的體重機較不受外力影響。

整體來說，最好把體重機固定放在同一地方、盡量在同樣時間量體重，才能了解真實體重變化，如果你剛做完運動、泡澡，又或是喝了許多利尿的飲料，都可能讓體重快速減輕，一天之內體重的細微變化是正常的。