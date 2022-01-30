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別讓小腹拖垮你的美！網搜「5種水果」，瘦肚子超有感

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▲▼網搜「5種水果」，瘦肚子超有感 。（圖／Unsplash）

▲草莓正是季節，更有「最強消小腹水果」之稱。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

瘦身很難，把小腹瘦下來更難，不少看起來瘦瘦的女生，也擺脫不了小腹命運，想要擁有平坦肚子，除了勤運動之外，研究指出，多吃以下5種水果，瘦小腹特別有效。

多吃水果好處多，除了豐富維他命、纖維質，更有充足的植化素，也就是植物自身演化出來的天然色素，顏色越深的水果，植化素越高，研究指出，吃水果能消小腹也要歸功植化素，更發現這些能讓肚子平坦的水果，居然都是紅色的。

▲▼瘦小腹水果。（圖／Unsplash）

櫻桃

根據密西根大學研究12星期的報告指出，被餵食櫻桃的老鼠和標準飲食的老鼠相比，腹部脂肪減少9%。

▲▼瘦小腹水果。（圖／Unsplash）

葡萄柚

葡萄柚富含酸性物質，而酸性物質可以幫助胃液分泌，藉此促進消化功能，而且營養也容易被吸收。含糖量比一般水果少得多，很適合減重時補充維他命C，葡萄柚偏酸，若真的怕酸，搭配一點點蜂蜜食用，滋味很不錯。

▲▼瘦小腹水果。（圖／Unsplash）

藍莓

藍莓中富含的多酚類物質有助於分解腹部脂肪，進而控制體重。和其他水果比起，藍莓的熱量偏低，即使多吃也沒有發胖疑慮。

▲▼瘦小腹水果。（圖／Unsplash）

番茄

蕃茄含有豐富的茄紅素，其中食物纖維及果膠成份有助減緩熱量攝取，對腸胃蠕動也黑也幫助。獨特的酸味能夠提升食物的口感，不只是水果，也是很健康的料理食材。

▲▼瘦小腹水果。（圖／Unsplash）

草莓

據說維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）就是靠吃草莓來瘦小腹的，因為草莓含有天冬氨酸成分，它能慢慢移出腰部多餘的水分，進而減緩周邊脂肪生成，可說是最強消小腹水果。

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關鍵字：

腹部, 肚子, 水果

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