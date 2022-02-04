蔡康永金句字字戳心：如果懶散卻沒有比較自由，這個懶散就不值得

▲蔡康永犀利直白的文字，總讓人看了心有戚戚焉。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

記者曾怡嘉／台北報導

言詞溫暖卻犀利的蔡康永，每回說出的話總能給人當頭棒喝，他的金句語錄更是不少人的座右銘，迎接新的一年，讓他的直白的文字，給你一些新的體悟。

#聽到別人的意見，不一定要贊成或反對，我們又不是紅綠燈轉世。聽到別人意見，第一反應就是這跟我們有關或無關，無關就丟開，這樣起碼能省一半心力，去做重要的事。

#大家比較愛問「我做錯了什麼」，其實比較值得問的是「我做對了什麼」

#那些說「所以你看我這樣是不是很難搞」的，應該是在宣布，不是在反省，對吧？

#對於感傷年紀的人，只能弱弱的提醒：其實不感傷比較正確，因為正在感傷的此刻，已經是我們接下來的人生中，最年輕的一刻。

#伴侶不必同時是你最好的朋友，這樣分手時，不致遭受雙重損失。

#那些沒出息的朋友，當然可以是好朋友，在我們不想上進的時候。而大部分時候，我們是不想上進的。

#如果懶散卻沒有比較自由，這個懶散就不值得。

#在找靈魂伴侶之前，先形容一下自己的靈魂吧？

#我遇過不笑的人，當他終於笑時，我覺得很珍貴。我遇過一直笑的人，我覺得在他面前，我一點也不特別。

#我們很多人的舒適圈，其實不算舒適，只能算省事。以後叫它省事圈就好。要離開也沒什麼好不捨的。