fb ig video ETtoday search mobile

熬夜美容補帖！卸妝清潔要做足　霜類是提亮小幫手

>

▲▼熬夜美容補帖！卸妝清潔要做足。（圖／Unsplash）

▲做好熬夜的保養計畫，隔天醒來就不怕面有菜色。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

過年正是和家人、親朋好友相聚的好時機，想要準時入睡根本是奢求，但是熬夜過後的隔天，臉色總會變得黯淡，想要熬夜不暗沉，以下幾個美容小秘訣，趕快學起來！

▲▼熬夜美容補帖！卸妝清潔要做足。（圖／Unsplash）

#熬夜前補充營養品

如果已經知道今天會玩通宵，那麼可以在下午時先補充維他命B群，為「超時工作」的肝臟應援，補足元氣，手邊若有維他命C和抗氧化的營養輔助品也可適量攝取，幫助減緩體內慢性發炎徵狀，盡量不讓熬夜引發肌膚提早老化。

▲▼熬夜保養。（圖／翻攝自Pinterest）

#卸妝清潔盡量做足

熬夜時會讓交感神經興奮，常使肌膚出油量大增和毛孔粗大，如果在家的話，建議趕快做好洗卸清潔動作，留意洗臉水不宜使用太燙，避免刺激油脂分泌，而導致痘痘、粉刺增生。若是在外沒辦法卸妝，則少吃辛辣、高油、高鹹、高糖等食物，避免肌膚慢性發炎。建議攜帶一瓶保濕噴霧，補足水分幫助持妝，更不怕因熬夜面泛油光。

▲▼熬夜美容補帖！卸妝清潔要做足。（圖／Unsplash）

#霜類保養安撫肌膚

熬夜過後，體內自由基爆發，若不趕快安撫不安膚況，那麼老化、斑點、皺紋可會樣樣來，這時建議使用具抗氧化成分霜類，趕走暗沉提亮臉龐。而熬夜通常伴隨水腫，按摩是個消水腫的好方法，可以搭配按摩霜用由內向外、由下到上，以螺旋手勢提拉，幫助促進氣血循環，改善水腫問題。

關鍵字：

熬夜, 美容, 秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

春節紅包禁忌、行情價一次看！「大小鈔都要有」包錯恐漏財

春節紅包禁忌、行情價一次看！「大小鈔都要有」包錯恐漏財

2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

擺脫戀愛不順！爆紅「排隊心理測驗」，秒測你的「理想型」 「158cm」日本女生教2招變九頭身　不用好身材也能穿得超好看 MIU MIU聯名誕生「最美NB鞋」！　最新發售消息曝光 【整理包】2022春節全台百貨特別營業時間　這篇必收，先看再出門 桃園美食排行榜TOP10！豪華海鮮丼、焦糖布丁太吸睛 盤點虎年特色紅包＆春聯！加碼拜年吉祥話大全一次網羅 韓國女生都在瘋「戴髮箍」一秒變可愛！「這3款」網路討論度超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面