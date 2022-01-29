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美女醫師教韓妞超夯「三層油敷法」！抗老淡紋、養成嫩白水光肌

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▲▼ 美女醫師教韓妞超夯「三層油敷法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師教韓式「三層油敷法」，輕鬆養出水光肌。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

前陣子網上很流行「以油養膚」，尤其到了肌膚容易乾燥的冬季，許多人開始使用精華油，韓國皮膚科美女醫師李藝恩表示，正確的油敷法，對於修護皮膚屏障和淡化紋路、抗初老有很好的效果，但很多人都做錯了！她分享了韓國皮膚科都在用的「三層油敷法」，在家就能輕鬆操作，養出白嫩水光肌，但她也特別提醒，這個方法不適合大油皮，可能會誘發痘痘要注意。

▲▼ 美女醫師教韓妞超夯「三層油敷法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

首先要先製作這個「韓式三層油敷法」中，最重要的荷荷巴油精華水。準備100ml無菌生理食鹽水（0.9%氯化鈉溶液）、消毒過的空瓶噴霧瓶和荷荷芭油，將生理食鹽水和3ml荷荷芭油放進噴霧空瓶裡，搖晃混合均勻後就可使用。李醫師提醒，荷荷芭油的用量不要超過3ml，這樣能降低長痘的風險，且這個混合後的精華水，要在1個月內使用完畢。

▲▼ 美女醫師教韓妞超夯「三層油敷法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

第一層：精華水沾濕化妝棉按壓全臉

用荷荷芭油精華水充分浸濕化妝棉，全臉輕輕按壓1～2分鐘。這一步可以幫助整理皮膚紋理，打開吸收通道。

▲▼ 美女醫師教韓妞超夯「三層油敷法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

第二層：精華水噴霧均勻噴上全臉

將荷荷芭油精華水均勻噴灑全臉，讓精華水填滿肌膚紋理後，輕輕按壓幫助吸收，注意不要用力拍打。這一步可以幫助平衡水油，修復肌膚屏障，因為荷荷芭油和人的皮脂結構相似，所以對修復皮膚屏障、去黑頭和淡化痘印都有幫助。

▲▼ 美女醫師教韓妞超夯「三層油敷法」 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

第三層：用玫瑰果油按摩臉部並熱敷

在掌心取3～5滴玫瑰果油，雙手搓熱後輕輕按壓按摩全臉。這一步是為了疊加吸收，生成皮膚保濕膜，也可幫助放鬆肌肉，促進淋巴和血液循環，而且玫瑰果油富含維生素和必需脂肪酸，有保濕美白的效果。

最後，用熱毛巾敷臉，利用熱感來幫助油的吸收，熱敷完再擦去剩下的油，也因為精油會形成皮膚保濕膜，所以後續不需要再額外使用其他護膚品。

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關鍵字：

保養, 護膚, 油敷法, 精華油, 以油養膚, 秘訣, 步驟, 皮膚科醫師, 醫生

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