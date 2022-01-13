劉詩詩喜氣裝扮沒土味　戴葫蘆珠寶添好運

▲劉詩詩上陣示範Qeelin全新Wulu系列小八福珠寶。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

距離農曆新年不到一個月，穿新衣、戴新帽的傳統是否已觸動購買欲？女星劉詩詩為新年穿搭做最佳示範，她以不怕退流行的白色上衣，別上華人珠寶品牌Qeelin葫蘆造型的Wulu系列胸針、疊戴2款最新的小八福手環，再配上一抹紅唇，恰到好處的喜氣裝扮沒有俗氣感，流露優雅氣息。

▲模特兒佩戴Qeelin Wulu 18K玫瑰金葫蘆鑲鑽戒指118,000元，鑲鑽手環（上）237,000元，18K玫瑰金款手環145,000元。

劉詩詩代言的Qeelin今年適逢創立18周年，發表Qeelin Wulu系列小八福手環與戒指作為美好開端，因為Wulu諧音「福祿」，其8字形狀又與代表財富的「發」同音，而「8」字橫臥則呈現無限符號代表延綿不斷的永恆好運，三重美好寓意催生出暱稱為小八福的新作，於雙環圈中置入8個葫蘆造型，各有18K玫瑰金未鑲鑽、葫蘆鑲鑽、全鑲鑽或葫蘆為紅瑪瑙材質等款式。

▲Qeelin_Wulu 18K玫瑰金紅瑪瑙手環，182,000元。

以紅繩手鍊聞名的法國珠寶品牌RedLine，也於農曆新年前推出應景設計，包括象徵好運旺旺來的18K金鑲鑽鳳梨紅繩手鍊，以及專為虎年打造的鑲鑽虎頭造型Lucky Tiger手鍊，讓好運時刻伴隨。

▲RedLine Pina鳳梨鑽石黃K金經典紅線手鍊。（圖／RedLine提供，以下同）





▲RedLine Lucky Tiger鑽石白K金經典紅線手鍊。

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