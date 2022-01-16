春季「新品眼影盤」TOP8！ DIOR超實用、Bobbi Brown斷貨色回歸

文／美人圈

到了2022年，雖然戴口罩依然是日常，唯一露出的雙眼更該成為妝容亮點！編輯今天特搜了8款2022「新品眼影盤」推薦，顏色日常好搭配，新手們也可以輕鬆畫出精緻眼妝，一起來看看哪款是你新春瞄準的第一盤眼影吧！

2022春季「新品眼影盤」推薦1：DIOR 經典五色眼影度假限量版

讓編輯一眼就戀愛的22號，靈感來自於DIOR 2022早春度假系列時裝秀，專為本次大秀量身訂製的藕色、裸粉、大地色眼影，搭配上低調鉑金色打亮，打造出高訂禮服般的細緻緞光眼妝！加上保濕乳霜質地，不僅不卡眼褶，還擁有高顯色度，打造出自然又精細的妝感。

▲DIOR 經典五色眼影度假限量版。（圖／Dior）

2022春季「新品眼影盤」推薦2：RMK春焰雙色眼采

RMK這次推出兩款眼采盤，分別是人人都可輕鬆駕馭的Spring Taupe，以及甜美兼具深邃度的Raw Fire！無論是單擦還是疊色，都可以透過層層的堆疊打造出眼妝深邃感，並採用濕式處方，降低粉感、厚重質地，與肌膚緊密貼合，營造零粉感精緻妝效。

▲RMK春焰雙色眼采。（圖／美人圈、RMK）

2022春季「新品眼影盤」推薦3：THREE 魅光幻眸眼采盒Ally

採用柔潤膚處的霜狀質地，使用指腹即可輕鬆延展，展現出霜狀眼影獨有的色澤、透明度。這次推出冷、暖兩色號，溫暖且帶有透明感的薰衣草，及夏日感的陽光棕色，喜歡日雜妝感，或是喜歡收集不同質地眼影的女孩，這款絕對不能錯過！

▲THREE 魅光幻眸眼采盒Ally。（圖／THREE）

2022春季「新品眼影盤」推薦4：Bobbi Brown 極致鑽石眼影

覺得眼影盤夠多，卻始終沒有一個顏色能夠為整體眼妝做點睛之筆嗎？這次全新的鑽紅限量系列，除了絕美的斷貨色號「烈焰金 #Sun Flare」，還有夢幻石 Opalescent」、「鉑金玫瑰 Gilded Rose」以及「蜜糖金 Sun Dip」全新登場，指腹一抹就能打造超爆閃的夢幻眼妝。

▲Bobbi Brown 極致鑽石眼影。（圖／Bobbi Brown）

2022春季「新品眼影盤」推薦5：NARS 經典4色眼彩盤

NARS家超經典的TAJ MAHAL，以全新限量包裝在2022新春回歸！絕美的可可紅棕色搭配閃耀白金、暖橘色完全零廢色，融合實用的秋冬色及細緻的珠光，日常妝或春節拜年都超實用百搭！NARS家的眼影粉質更是不用說了，細緻顯色度高，加上換上喜氣的金色Logo及緋紅色外殼，滿滿的年節氣氛超適合收藏。

▲NARS 經典4色眼彩盤。（圖／NARS）

2022春季「新品眼影盤」推薦6：I'M MEME 我愛超能彩妝小方包

I'M MEME我愛超能彩妝小方包在韓國上市後，就成為許多歐膩們的日常愛用眼影盤！以小廢包做為靈感，還有超可愛的提把造型，光是包裝就已經讓編輯超想收，加上4 in 1，一盤就能輕鬆完妝，輕鬆打造正韓時尚妝容！

▲I'M MEME 我愛超能彩妝小方包。（圖／I'M MEME）

2022春季「新品眼影盤」推薦7：HEME 經典眼頰盤

HEME 經典眼頰盤中擁有八色眼影搭配頰彩，輕巧外型攜帶便利還附上鏡子，女孩們無論通勤上班、出門旅遊一盤就搞定！雖然是開架，但品質可不馬虎，擁有兩個精美色號，低調仙氣的藕粉色，及日常感的肉桂暖棕，加上絲滑的礦物粉體，完全可以直接無腦入手！

▲HEME 經典眼頰盤。（圖／HEME）

2022春季「新品眼影盤」推薦8：ETUDE X MUZIKTIGER 眼彩盤

配合虎年，ETUDE與韓國插畫家MUZIKTIGER聯名推出系列彩妝！不僅包裝上印有可愛的小老虎，就連取名也相當可愛，分別是「#01好有虎氣」的暖棕橘色與「#02迷迷虎虎」的蜜桃粉色，加上ETUDE家一貫的細緻粉質，真的沒理由不收！

▲ETUDE X MUZIKTIGER 眼彩盤。（圖／ETUDE）

【延伸閱讀】



2022新年限定美妝！蘿拉蜜思、倩碧「老虎浮雕」修容，歐舒丹限量星光瓶絕美必收



韓妞最愛眼影配色！六款「性冷淡風眼影盤」推薦，Dasique最新冷棕色絕美必收



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。