蔡依林火辣帶貨PUMA厚底鞋！　IU同款NB「虎年57／40」台灣必搶

記者鮑璿安／綜合報導

2022年剛開始，已經有不少運動品牌推出新鞋新色，像是呸姊蔡依林特別演繹 PUMA Wild Rider 超時空潮履，更曬出火辣美背曲線帶貨。同時韓星IU（李知恩）則是換上New Balance 虎年限定系列57/40 鞋款，勢必成為超夯爆款，台灣民眾終於能第一時間入手！

復古新色 PUMA Wild Rider 超時空潮履

▲呸姊蔡依林腳踩Wild Rider鞋款 。（圖／品牌提供）

呸姊蔡依林特別以火辣的羅紋薄長 T 恤辣曬腹肌線條與美背，為拍攝PUMA Classic Fashion 系列形象照，她腳踩Wild Rider鞋款，此次從90 年代田徑鞋釘元素汲取設計靈感，輕量耐磨大底材質搭配 Rider Foam，鞋側延伸至鞋後跟的招牌彎刀設計都成為亮點。

IU（李知恩）演繹虎年限定 57/40

▲New Balance 虎年限定系列特別請到形象大使韓星IU（李知恩）演繹 。（圖／品牌提供）

為迎接農曆虎年，New Balance 虎年限定系列特別請到形象大使韓星IU（李知恩）演繹，身穿首次在台灣亮相的品牌亞太設計中心所推出的率性機能工裝，搭配虎年限定 57/40 鞋款。以森林綠與薔薇粉色打造活潑撞色的 U5740CNN，對比的色彩在墨黑色的麂皮鞋身中非常耐看。

Curry Flow 9 X芝麻街聯名系列

▲Curry Flow 9 X芝麻街聯名系列 。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR與CURRY BRAND攜手兒童節目《芝麻街》（Sesame Street）推出全新聯名系列，其中「Curry Flow 9」籃球鞋以角色形象為靈感，即將釋出七款芝麻街配色。鞋款延續上一代捨棄橡膠外底，採用升級版UA Flow中底科技與UA Warp編織鞋面，給予絕佳抓地力以及貼合腳感。