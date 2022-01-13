fb ig video ETtoday search mobile

蔡依林火辣帶貨PUMA厚底鞋！　IU同款NB「虎年57／40」台灣必搶

>

記者鮑璿安／綜合報導

2022年剛開始，已經有不少運動品牌推出新鞋新色，像是呸姊蔡依林特別演繹 PUMA Wild Rider 超時空潮履，更曬出火辣美背曲線帶貨。同時韓星IU（李知恩）則是換上New Balance 虎年限定系列57/40 鞋款，勢必成為超夯爆款，台灣民眾終於能第一時間入手！

復古新色 PUMA Wild Rider 超時空潮履

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲呸姊蔡依林腳踩Wild Rider鞋款 。（圖／品牌提供）

呸姊蔡依林特別以火辣的羅紋薄長 T 恤辣曬腹肌線條與美背，為拍攝PUMA Classic Fashion 系列形象照，她腳踩Wild Rider鞋款，此次從90 年代田徑鞋釘元素汲取設計靈感，輕量耐磨大底材質搭配 Rider Foam，鞋側延伸至鞋後跟的招牌彎刀設計都成為亮點。

IU（李知恩）演繹虎年限定 57/40

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 虎年限定系列特別請到形象大使韓星IU（李知恩）演繹 。（圖／品牌提供）

為迎接農曆虎年，New Balance 虎年限定系列特別請到形象大使韓星IU（李知恩）演繹，身穿首次在台灣亮相的品牌亞太設計中心所推出的率性機能工裝，搭配虎年限定 57/40 鞋款。以森林綠與薔薇粉色打造活潑撞色的 U5740CNN，對比的色彩在墨黑色的麂皮鞋身中非常耐看。

Curry Flow 9 X芝麻街聯名系列

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Curry Flow 9 X芝麻街聯名系列 。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR與CURRY BRAND攜手兒童節目《芝麻街》（Sesame Street）推出全新聯名系列，其中「Curry Flow 9」籃球鞋以角色形象為靈感，即將釋出七款芝麻街配色。鞋款延續上一代捨棄橡膠外底，採用升級版UA Flow中底科技與UA Warp編織鞋面，給予絕佳抓地力以及貼合腳感。

關鍵字：

運動, 品牌, 鞋款, PUMA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款 占卜網公開「2022強運排行榜」　星座X生肖X血型輸入就知第幾名 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 賈靜雯被封「素顏最美女藝人」保養秘訣曝！　夫妻關係變好竟靠「它」 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 韓星人手一件「小香風外套」！宋慧喬直接穿超仙、娜璉搭襯衫好氣質 巨石強森被做成「洞洞鞋」啦！網友秒懂「諧音哏」笑翻：太有才

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面