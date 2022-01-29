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朴敘俊、IU私服都愛穿「Athflow運動休閒風」　懶人必學5款秒出門

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實習記者施至真／綜合報導

近幾年在疫情影響下，穿搭流行創造出新的時尚風格，將休閒及正式兩種截然不同的穿搭單品混搭，創造出休閒中又帶有一點正式感的「Athflow」風格，不僅日常百搭，更是韓星朴敘俊及IU的最愛，雖然同樣重視休閒感及舒適度，但仍與街頭風格的運動休閒風稍有不同，今天就來學習2022最夯時尚「Athflow」穿搭吧！

▲「Athflow」時尚。（圖／翻攝自IG@veronicaferraro，@pernilleteisbaek）

▲「Athflow」風格可休閒也能正式。（圖／翻攝自IG@veronicaferraro，@pernilleteisbaek）

在休閒穿搭的基礎上加入幾分優雅元素，是「Athflow」的穿搭特點，結合了athleisure（運動休閒風）、flow（流動）兩個單字，意指慵懶卻不失禮貌的時尚風格。單品多以寬鬆舒適的棉料、針織布、飄逸絲質、亞麻等材質為主，並加入西裝外套、大衣、造型包款點綴，能夠平衡慵懶隨性的居家穿搭，以下5款懶人福音穿搭，快速學會穿上就能秒出門。

柔和奶油色系

英國超模蘿西杭亭頓（Rosie Huntington）擅長以稍微正式的皮包，搭配剪裁優雅的西裝外套及大衣，平衡掉居家服慵懶隨意的視覺效果，此外，以柔和的奶油色系單品為主題，更能顯示出「Athflow」純淨舒適的風格。

雙色穿搭

南韓國民男友朴敘俊的私服穿搭，多以舒適簡約單品為主，有時也能在IG看到「Athflow」風格穿搭，除了成套白色運動服搭配駝色大衣之外，醒目的紅色帽TEE搭配黑色西裝外套更能為穿搭注入亮點。

慵懶質感灰

日前IG掀起一股灰色棉質運動套裝風潮，穿著慵懶又有質感的灰色運動服，絕對是最能凸顯舒適感的居家穿搭，除了可以學習IU搭配鼠灰色羊毛大衣，平衡運動服鬆散的視覺效果、增加造型層次感，還可以搭配造形飾品，使整體穿搭更突出。

連身套裝

除了運動套裝，最美嘻哈辣媽蔡詩芸這套寬鬆的FENDI Logo連身服，使用抽繩設計凸顯腰身，上身加入美式拉鍊立領，整體造型非常有態度，搭配白色皮革跟靴及手拿包，使率性穿搭多了幾分優雅氣質。

舒適灰白色

美妝部落客夢露著用上下同色系的白色穿搭，以及奶白色針織連身裙，外搭灰色大衣為白色單品增添精神，再使用同色系帽款點綴穿搭質感，不但看起來隨性又時髦，還能展現灰白色穿搭帶來的大方氣質。

 

關鍵字：

Athflow, 穿搭, 潮流穿搭, 休閒穿搭, 明星穿搭, OOTD

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