Angelababy全身撞衫Jisoo！「搶人間DIOR」網一面倒：她贏太多

▲Angelababy（右）撞衫「人間DIOR」Jisoo 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎） 是外界公認的時尚寵兒，身兼DIOR品牌形象大使，時常敬業穿著品牌旗下服裝，日前她以一套千鳥格套裝亮相，巧合撞衫了有「人間DIOR」封號的韓星Jisoo，順勢引發許多網友評論指出，「她完勝了」。

▲Angelababy換上品牌2022春夏系列中的粉紅色千鳥格套裝 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy（楊穎）是DIOR首個中國區品牌大使，日前她換上品牌2022春夏系列中的粉紅色千鳥格套裝拍攝形象照，千鳥格又屬品牌經典圖紋，兼具率性與優雅。Angelababy維持一貫的公主風格駕馭甜美粉色，搭配披肩長髮散發夢幻氣息。

▲「人間DIOR」BLACKPINK顏值擔當Jisoo 。（圖／翻攝自微博）

恰巧 BLACKPINK顏值擔當Jisoo也穿過全套造型，唯獨顏色選擇不同，以黑白色彰顯更優雅簡潔的氣質，與Angelababy形成極大反差，並且Jisoo選擇扣上胸前排扣，以高筒靴收尾多了一絲帥氣感。而這次兩人撞衫也引起討論，有網友就認為「Jisoo不愧是人間DIOR」、「Jisoo穿出精品質感了」、「Angelababy的POSE實在有點過時」、「直接Jisoo完勝了」。