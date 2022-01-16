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除舊佈新從「2地方」下手！房屋收納盒、甜甜圈掛衣鉤解決掃除困擾

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實習記者吳昀庭／綜合報導

過年前要除舊佈新，卻不知道如何開始？建議可以從「桌面」、「牆面」兩個地方下手，挑選一些實用的收納小物，將桌面的凌亂雜物收整齊，並在空白牆面創造收納空間，還可以添購一些虎年裝飾物點綴，以煥然一新的佈置迎接新年。

【桌面收納】

年前掃除就從整理桌子、檯面開始，從亂七八糟的雜物中，選出需要的物品留下，再用收納盒、置物架、托盤等收納小物，來保持桌面寬敞舒適，就能讓家裡整齊美觀。

1.moreoverdesign 房屋造型收納盒

這款收納盒做成可愛的房屋造型，上面的屋頂有小洞可以掛耳環，打開後木質盒子有分隔，可以分類收納項鍊、戒指等飾品，很適合擺在梳妝台。

▲新年收納小物。（圖／pinkoi提供）

▲除舊佈新，從實用的收納小物開始。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.走走家具 桌上架及置物托盤

這款桌上架及置物托盤以樺木搭配金屬製成，風格簡約文青，桌上架部分有不同大小的分隔，能完美收納文具、文件、美妝品等各式雜物，置物托盤則可隨意移動，保持桌面寬敞。

▲新年收納小物。（圖／pinkoi提供）

3. O-urs FlipUp翻轉置物架

這款置物架使用時要依靠牆面或物品重量才可支撐，但能隨意翻轉，自行調整出最佳角度，收納不同高度、尺寸的物品。結構簡單沒有多餘裝飾，跟任何空間都能搭配。

▲新年收納小物。（圖／pinkoi提供）

【牆面收納】

如果你受限於坪數，沒辦法妥善收納、盡情佈置家裡，可以透過牆面收納小物，來創造更多空間。具設計感的牆面收納道具除了放東西，還能成為家中佈置的一環。

1.PIY甜甜圈掛衣鉤

這款掛衣鉤以兩個立體半圓組成，是可旋轉的結構，除了維持甜甜圈形狀，也可以拆開、翻轉擺成波浪狀，當成夾子、掛勾使用。

▲新年收納小物。（圖／pinkoi提供）

2.MUKU工房 大雪木工層架

家中擺不下櫃子，可以考慮看看這款架子，宛如梯子般的設計兼具美觀與實用，中間的層板能依擺放的物品調整高度，還可以隨心所欲輕鬆移動，讓小坪數房子保有空間。

▲新年收納小物。（圖／pinkoi提供）

3.Roommate 六角置物鏡

這款置物鏡設計精巧，充滿北歐風格，鏡面周圍多了可置物的平台，還可以隨需求、喜好旋轉角度，適合擺放常用的飾品、美妝品…。

▲新年收納小物。（圖／pinkoi提供）

【虎年佈置】

想為家中增添喜氣新意，又不想添購浮誇不實用的商品，今年就用應景的虎年限定設計營造喜氣氛圍，讓新年的喜慶在家中常伴左右。

1.cheeky cheeky虎年毛毛地毯

地毯容易藏汙納垢，新的一年就換上虎年毛毛地毯，讓家中充滿新氣象吧！這款地毯圖案俏皮、顏色鮮艷，腳踩在上面很舒服。

▲新年收納小物。（圖／pinkoi提供）

2.瓷林 虎年小福星撲滿

新年想發財就從儲蓄做起，添購一個小撲滿能集結亂丟的零錢，久了就會累積一點小財富，撲滿造型還是可愛的老虎寶寶，有粉、黃、藍三種粉嫩顏色。

▲新年收納小物。（圖／pinkoi提供）

3.草稿 老虎抱枕靠墊

這款老虎抱枕靠墊選用鮮豔的紅、綠對比色，畫出童趣的老虎圖案，擺在家中非常吸睛，坐在沙發上會更舒適。

▲新年收納小物。（圖／pinkoi提供）

►虎年限定紅包＆春聯好喜氣　熊大直接開撩：「虎哩挖誒愛」

►甜米糕麗露、日本皇室御用哈密瓜！10款「新年伴手禮」送了超有面子

關鍵字：

pinkoi, 虎年, 新年, 整理, 居家, 收納

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