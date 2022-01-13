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Jennie私下最常背「巨大雲朵包」　超大容量＋療癒感完勝小廢包！

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▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie近日釋出多張巴黎生活照。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane，以下同）

記者王則絲／台北報導

近幾年來時尚潮流界「小包」的人氣居高不下，再小的廢包也能讓女孩們趨之若鶩，不過現在可說不定了。韓女團BLACKPINK成員Jennie近日釋出多張去年於巴黎時拍攝的生活照，能看出Jennie私下行程裡最常使用的包包就是這顆尺寸非常巨大的「雲朵包」，軟綿、蓬鬆的外型搭上療癒系風潮，引起了粉絲們的注意。

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie在巴黎時私下最常用的包包是這款大尺寸「雲朵包」。

小包雖然可以「裝可愛」，搭配起來更顯時髦，深受女孩們喜愛，但有時還是大包方便且實用，尤其是當你身處異地旅遊或工作時，每天要帶出門的東西小廢包絕對裝不下，反而會讓你滿手提得大包小包，而一顆大容量的大包在手，全部東西往裡丟，便能更輕便的行動。

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie一顆大包背上身，行動相當輕便。

像Jennie去年前往法國巴黎待上一段時間，工作之餘也自己到處晃晃旅遊，捨去鏡頭前必備的華服，Jennie私下的風格其實十分率性慵懶、有時又帶點性感，在多張生活照裡，可以發現Jennie多次背上一款療癒外型的巨大包包，一格一格澎澎的看起來特別軟綿，因此有「雲朵包」的別名，可愛的模樣紅極一時，而它其實是來自瑞典快時尚品牌H&M的姐妹牌COS，同款除了巨大Size，也有推出迷你Size，不過在Jennie背過以後，是否開始覺得「大包」更可愛了呢？

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲COS推出的鋪綿絎縫手袋。（圖／翻攝自COS）

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關鍵字：

Jennie, 大包, COS, 爆米花包, 療癒

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