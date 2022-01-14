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星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@喝六碗銀耳湯、@販子阿蘇、felissimo.co.jp

農曆新年即將到來，大陸星巴克也趁勢推出「新春福袋」，福袋本身居然就是一咖「絕美毛毛包」，有酪梨綠、奶茶棕兩種可愛配色，側背在身上超級好看，毛毛包上還掛了一個迷你小廢包，拿來裝AirPods剛剛好。買福袋裡面會隨機附上一個杯款，讓你一次滿足兩個心願。

▲星巴克福袋。（圖／翻攝自小紅書@販子阿蘇）

大陸星巴克先前就推出過幾次福袋，買包包送杯子真的物超所值，而2022年的「新春福袋」一樣吸引人，是非常適合冬天的「絕美毛毛包」，還一次推出兩款花色，第一款是時髦的酪梨綠，上面的毛比較長，摸起來好療癒，另一款是奶茶棕，上面的毛短短捲捲，有泰迪熊的感覺。

▲星巴克福袋。（圖／翻攝自小紅書@販子阿蘇）

「絕美毛毛包」做成長方形，內部容量很夠用，不用擔心裝不下東西，手提或斜背都可以。除了大包包，上面還掛了一顆小包包，迷你尺寸有夠Q，雖然感覺很廢，卻可以拿來裝AirPods、化妝品等隨身小雜物，讓女孩們看了超心動，兩顆一起揹在身上可愛度爆表。

▲星巴克福袋。（圖／翻攝自小紅書@販子阿蘇）

▲星巴克福袋。（圖／翻攝自小紅書@販子阿蘇）

喜歡可愛造型袋子的話，日本雜貨品牌Felissimo推出了一系列以「復古公共浴池」為主題的洗衣袋，除了能直接丟進洗衣機，也可以放在包包或行李箱裡，當分類用的袋子。這系列共有三種款式，第一款圖案是浴池簾子，正面是紅色的女湯、背面藍色的男湯，第二款圖案是泡完澡必喝的瓶裝牛奶，有草莓、原味、咖啡三種，第三款圖案則是浴池更衣室的場景，有老舊的金屬體重機和烘乾機。

▲星巴克福袋。（圖／翻攝自小紅書@販子阿蘇）

▲星巴克福袋。（圖／翻攝自小紅書@販子阿蘇）

▲星巴克福袋。（圖／翻攝自小紅書@販子阿蘇）

▲星巴克福袋。（圖／翻攝自小紅書@販子阿蘇）

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關鍵字：

星巴克, 大陸, 福袋, 包包

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