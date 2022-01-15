士林夜市人氣美食TOP 6！燒烤杏鮑菇、巨大雞排觀光客和在地人都愛

圖、文／MENU美食誌

選擇多樣的士林夜市，雞排、美式餐廳、涼麵、拉麵、熱炒、烤杏鮑菇，不怕你不吃，只怕吃不下！

HUGE BURGER

小東街14號

主打便宜平價的美式餐點！泰式檸香辣雞腿，酥炸的雞腿排口感像是卡啦雞，搭配酸甜的泰式醬，檸檬味偏淡，肉質十分鮮嫩、厚實！

▲HUGE BURGER（圖／美食客wade_dailyeat提供）

道樂拉麵 大北店

大北路9號

基本的有豚骨、醬油和激辛，各有豪華、味玉和一般三種選擇。豚骨拉麵，湯頭是長時間大火熬煮出來的，味道十分濃厚，溏心蛋濃密又Q嫩，滷得鹹香入味。

▲道樂拉麵 大北店（圖／美食客吃貨和他的餅提供）

士林夜市深夜流氓熱炒

大東路16號

營業時間是從午夜12點到4:30，賣的是台式熱炒。蝦仁炒蛋，是很多人推的一道菜，滑嫩的蛋帶有蛋香，很特別的是在蛋上淋上醬油膏，卻不會覺得很鹹，裡面的蝦仁也十分大隻喔！

▲士林夜市深夜流氓熱炒（圖／美食客韋韋肚子餓提供）

燒烤杏鮑菇

大南路98號

使用有機杏鮑菇新鮮現烤，口感多汁又好吃，口味多達9種，每份可以選擇2種口味。燒烤杏鮑菇$100，醬料至少會刷2次，烤到外皮稍微有點黑黑皺皺的，然後切成一塊塊方便入口。

▲燒烤杏鮑菇（圖／美食客eattingnow現在吃美食提供）

家鄉碳烤香雞排

基河路1號

碳烤雞排＄80，雞排的厚度跟重量都十分有誠意，和麵衣的比例適中，酥脆又不會過硬的炸皮、多汁又厚實的雞肉、以及獨門醬汁的香氣，無論口感、口味都相當優秀！

▲家鄉碳烤香雞排（圖／美食客穎提供）

好朋友涼麵

大南路31號

整家店只賣涼麵和味噌湯。涼麵$45（小），如果是第一次來的話，會建議小辣，除了常見的小黃瓜絲之外，還加了榨菜跟檸檬汁，很貼近泰式涼麵的感覺，清爽又酸辣開胃還具有尾韻！

▲好朋友涼麵（圖／美食客Yvonne提供）

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