根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則

文／Squid 圖／宋智雅IG

韓國實境戀愛節目《單身即地獄》開播後，討論度最高的就是擁有魔鬼身材、天使臉蛋的宋智雅！在節目中人氣最高的宋智雅渾身都散發著強大氣場，像貓咪一樣高傲又優雅，笑起來又非常可愛純真，反差感常常讓好幾位男生們都淪陷於她的魅力中，這篇就整理出宋智雅的撩男技巧，女孩們也參考看看吧！

1.自信爆棚的魅力

這點當然還是要看每個人的個性，因為宋智雅就是對自己很有自信、並且也覺得自己很美，因此她不管是在說話、舉手投足間都散發著迷人的風采，宋智雅時常講出一些很有自信的話，講的時候還不會笑場，例如「你會被我迷暈的」、「無論對上哪個女人，我都有自信贏過她」，讓男生女生都會被她強大的自信氣場所迷倒！

2.跟男生「直球對決」超級大方

當與他配對成功的男生問宋智雅：「為什麼選擇我的時候？」，宋智雅也大方回答「因為所有人裡面我最喜歡你」，突然這麼大方的告白會讓男生也感覺到小鹿亂撞、心跳加速，因為一般亞洲女生還是比較害羞一點，向宋智雅這樣大方告白、不扭捏的態度很受男生青睞！

3.眼神與肢體的溝通

宋智雅面對男生時絲毫不會閃避眼神，用閃閃發亮的小貓眼直勾勾的看著對方，讓男生忍不住深深陷入宋智雅的魅力中！而宋智雅也在節目中坦白說他很擅於眼神溝通與交流。另外有在看節目的一定會發現宋智雅撥頭髮的時候真的又美又性感，讓人忍不住想一直盯著她看！

4.讓男人主動想來了解你，而不是一直去找他

宋智雅雖然很會撩男，但她會那麼有魅力的關鍵點也在於，她把自己經營的非常成功，有自己的興趣與喜好、經濟能力，她也曾經回答女粉絲們的情感問題，她提到不要對男朋友太黏，要努力讓自己忙起來，女生要有自己的生活圈，不管你是要去學習、工作...都可以，越黏著男生會讓彼此感覺容易膩。適當的保持距離會使男生有緊張感，不要整天圍著男朋友轉。

5.講話的藝術與技巧

宋智雅很會說話也很會埋伏筆與撩對方的心，像是一開始陪著賢中去裝水時，說自己喜歡比自己年紀大的、可靠的哥哥類型，晚上傳好感紙條的時候，就在紙條中寫著「歐巴？」讓人有無限遐想，並且很戳中男生的心。之後當賢中表達自己也想被照顧、被關愛時，宋智雅馬上撒嬌回「我會照顧你的、來找我吧！」。另外宋智雅也不吝嗇誇獎別人，像是身材好、可愛、有魅力、性感...，時常可以聽到她誇獎別人，還有她雖然外表看起來很高傲，但其實都會默默觀察大家、關心著身邊的人，這點也讓她充滿魅力。

6.時時刻刻都維持最好的狀態

男生與女生都是視覺動物，這個節目找來的都是帥哥美女，但宋智雅一登場時所有人卻都被她迷住了！可見宋智雅不僅是長得漂亮而已，她還很知道該如何展現出自己的美，她的上揚貓眼妝讓她時刻都有著神秘、性感的氛圍，穿衣服也懂得展現自己的優點並且非常自信，儀態滿分，也是整個節目中的時尚女王，每套衣服都精心搭配，看她登場基本上就是個享受，更何況是現場與她相處的男性們，男生們在受訪時也表示，雖然她看起來很難以親近、很高傲、很神秘，但還是會忍不住為她心動，想更瞭解她多一點。