fb ig video ETtoday search mobile

根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則

>

文／Squid　圖／宋智雅IG

韓國實境戀愛節目《單身即地獄》開播後，討論度最高的就是擁有魔鬼身材、天使臉蛋的宋智雅！在節目中人氣最高的宋智雅渾身都散發著強大氣場，像貓咪一樣高傲又優雅，笑起來又非常可愛純真，反差感常常讓好幾位男生們都淪陷於她的魅力中，這篇就整理出宋智雅的撩男技巧，女孩們也參考看看吧！

▲單身即地獄,宋智雅,戀愛,撩男。（圖／宋智雅IG）

1.自信爆棚的魅力

這點當然還是要看每個人的個性，因為宋智雅就是對自己很有自信、並且也覺得自己很美，因此她不管是在說話、舉手投足間都散發著迷人的風采，宋智雅時常講出一些很有自信的話，講的時候還不會笑場，例如「你會被我迷暈的」、「無論對上哪個女人，我都有自信贏過她」，讓男生女生都會被她強大的自信氣場所迷倒！

▲單身即地獄,宋智雅,戀愛,撩男。（圖／宋智雅IG）

2.跟男生「直球對決」超級大方

當與他配對成功的男生問宋智雅：「為什麼選擇我的時候？」，宋智雅也大方回答「因為所有人裡面我最喜歡你」，突然這麼大方的告白會讓男生也感覺到小鹿亂撞、心跳加速，因為一般亞洲女生還是比較害羞一點，向宋智雅這樣大方告白、不扭捏的態度很受男生青睞！

▲單身即地獄,宋智雅,戀愛,撩男。（圖／宋智雅IG）

3.眼神與肢體的溝通

宋智雅面對男生時絲毫不會閃避眼神，用閃閃發亮的小貓眼直勾勾的看著對方，讓男生忍不住深深陷入宋智雅的魅力中！而宋智雅也在節目中坦白說他很擅於眼神溝通與交流。另外有在看節目的一定會發現宋智雅撥頭髮的時候真的又美又性感，讓人忍不住想一直盯著她看！

▲單身即地獄,宋智雅,戀愛,撩男。（圖／宋智雅IG）

4.讓男人主動想來了解你，而不是一直去找他

宋智雅雖然很會撩男，但她會那麼有魅力的關鍵點也在於，她把自己經營的非常成功，有自己的興趣與喜好、經濟能力，她也曾經回答女粉絲們的情感問題，她提到不要對男朋友太黏，要努力讓自己忙起來，女生要有自己的生活圈，不管你是要去學習、工作...都可以，越黏著男生會讓彼此感覺容易膩。適當的保持距離會使男生有緊張感，不要整天圍著男朋友轉。

▲單身即地獄,宋智雅,戀愛,撩男。（圖／宋智雅IG）

5.講話的藝術與技巧

宋智雅很會說話也很會埋伏筆與撩對方的心，像是一開始陪著賢中去裝水時，說自己喜歡比自己年紀大的、可靠的哥哥類型，晚上傳好感紙條的時候，就在紙條中寫著「歐巴？」讓人有無限遐想，並且很戳中男生的心。之後當賢中表達自己也想被照顧、被關愛時，宋智雅馬上撒嬌回「我會照顧你的、來找我吧！」。另外宋智雅也不吝嗇誇獎別人，像是身材好、可愛、有魅力、性感...，時常可以聽到她誇獎別人，還有她雖然外表看起來很高傲，但其實都會默默觀察大家、關心著身邊的人，這點也讓她充滿魅力。

▲宋智雅。（圖／宋智雅IG）

6.時時刻刻都維持最好的狀態

男生與女生都是視覺動物，這個節目找來的都是帥哥美女，但宋智雅一登場時所有人卻都被她迷住了！可見宋智雅不僅是長得漂亮而已，她還很知道該如何展現出自己的美，她的上揚貓眼妝讓她時刻都有著神秘、性感的氛圍，穿衣服也懂得展現自己的優點並且非常自信，儀態滿分，也是整個節目中的時尚女王，每套衣服都精心搭配，看她登場基本上就是個享受，更何況是現場與她相處的男性們，男生們在受訪時也表示，雖然她看起來很難以親近、很高傲、很神秘，但還是會忍不住為她心動，想更瞭解她多一點。

關鍵字：

單身即地獄, 宋智雅, 戀愛, 撩男

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》宋智雅爆紅　私底下最愛這3支唇膏，打造嬰兒般的粉嫩唇

《單身即地獄》宋智雅爆紅　私底下最愛這3支唇膏，打造嬰兒般的粉嫩唇

5年奪冠、連超模都愛用！10款「神級眼霜」拯救妳的黑眼圈

5年奪冠、連超模都愛用！10款「神級眼霜」拯救妳的黑眼圈

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

范冰冰私下出門畫眉毛竟用牙刷　唇膏＋唇釉打造超持久妝容 人生一定要擁有的10款護手霜　打造細緻「奶油手」就靠它們 餓得要死卻完全沒瘦？記住這4個時間點，一個月降5公斤不是問題 1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光 唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開 星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」 占卜網公開「2022強運排行榜」　星座X生肖X血型輸入就知第幾名

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面