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陳庭妮曝愛情觀：如果安全感是要把彼此綁在一起，那不是我要的

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▲▼陳庭妮曝愛情觀：別把彼此綁在一起 。（圖／翻攝自IG）

▲陳庭妮、胡宇威「真愛CP」成真。（圖／翻攝自IG/陳庭妮，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

愛情長跑8年，女星陳庭妮終於和胡宇威修成正果，讓粉絲又驚又喜，妮妮出道多年其實緋聞並不多，談戀愛低調經營，這次曬愛可是頭一回，她曾分享理想的愛情是可以一起過生活，而不是轟轟烈烈的情感，她的愛情觀點也獲得不少人共鳴，一起來看看。

#我對愛很保守，沒有什麼一見鍾情，要和他浪跡天涯那種，也很不喜歡很鋪張的過生日或求婚。我覺得浪漫從來就是一點一滴慢慢累積的。

#以前很害怕失去，會幫對方畫底線，對方做不到，變成自己為對方妥協，到最後真的傷害到的是自己。

#心裡有話就要說出來，女生都希望被安慰，可能妳在生氣，以為對方會知道，其實對方卻不知道，誤會只會更大。」

#我現在的感情觀滿正面的，覺得一切都有原因，不管是好或不好的，如果我們可以放長遠來看，或許就會有不同感觸。

#遇到失戀會覺得痛苦，可是當徹徹底底痛過，你的下一段戀情一定會變得更成熟。

#前輩們都會說，愛情裡一定會笨過一次，我以前都會覺得為什麼要詛咒我，可是現在經歷過之後，真的欸，每個人都要徹底地愛過、恨過、傷過，才會重生。

#人生而就是孤獨的，要喜歡跟自己相處，這件事很重要！

#世界上絕對沒有完全適合自己的人，兩個家庭長大的人一定會有摩擦。

#如果安全感是要把彼此綁在一起，那也不是我要的，因為我不會去做讓人沒有安全感的事，所以也想要別人給我相對的空間和自由。

關鍵字：

陳庭妮, 胡宇威, 愛情

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