陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心

▲胡宇威以近2克拉卡地亞鑽戒向陳庭妮求婚成功。（圖／翻攝陳庭妮臉書）

記者陳雅韻／台北報導

名模出身的陳庭妮與胡宇威愛情長跑9年，今在IG曬出2張親密合照，只見陳庭妮甜摟著胡宇威，並寫道「ToGetHer 」，證實男方求婚成功，兩人將邁向全新里程碑。陳庭妮無名指閃耀的鑽戒，正是胡宇威獻上的卡地亞（Cartier）近2克拉的求婚鑽戒，估價約200萬元。

▲擔任卡地亞台灣大使多年的陳庭妮被卡地亞經典鑽戒套牢。（圖／翻攝陳庭妮臉書）

據悉胡宇威前年已開始策畫求婚，當時已在卡地亞挑好求婚鑽戒，等待天時地利人和的好時機向陳庭妮求婚。從胡宇威挑選的品牌可見他的用心，因為陳庭妮擔任卡地亞台灣大使多年，與品牌有深刻的感情。

▲卡地亞Solitaire 1895四爪鑽戒是品牌最經典的設計之一。（圖／翻攝卡地亞官網）

在陳庭妮無名指閃耀幸福光芒的卡地亞求婚鑽戒，出自品牌1895年問世的Solitaire 1895系列，以低調鑲座設計為訴求，呈現和諧勻稱的外型，搭配對稱的4爪鑲座，讓主鑽彷彿懸浮在空中盡情展現璀璨光芒，主鑽有枕形、橢圓形、圓形明亮式切割等不同車工鑽石可供選擇，胡宇威選擇最經典的圓形明亮式切割美鑽，重量近2克拉，成功套牢美嬌娘。