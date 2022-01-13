fb ig video ETtoday search mobile

陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心

>

▲▼ 陳庭妮 胡宇威 。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳庭妮）

▲胡宇威以近2克拉卡地亞鑽戒向陳庭妮求婚成功。（圖／翻攝陳庭妮臉書）

記者陳雅韻／台北報導

名模出身的陳庭妮與胡宇威愛情長跑9年，今在IG曬出2張親密合照，只見陳庭妮甜摟著胡宇威，並寫道「ToGetHer 」，證實男方求婚成功，兩人將邁向全新里程碑。陳庭妮無名指閃耀的鑽戒，正是胡宇威獻上的卡地亞（Cartier）近2克拉的求婚鑽戒，估價約200萬元。

▲▼ 陳庭妮 胡宇威 。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳庭妮）

▲擔任卡地亞台灣大使多年的陳庭妮被卡地亞經典鑽戒套牢。（圖／翻攝陳庭妮臉書）

據悉胡宇威前年已開始策畫求婚，當時已在卡地亞挑好求婚鑽戒，等待天時地利人和的好時機向陳庭妮求婚。從胡宇威挑選的品牌可見他的用心，因為陳庭妮擔任卡地亞台灣大使多年，與品牌有深刻的感情。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Solitaire 1895四爪鑽戒是品牌最經典的設計之一。（圖／翻攝卡地亞官網）

在陳庭妮無名指閃耀幸福光芒的卡地亞求婚鑽戒，出自品牌1895年問世的Solitaire 1895系列，以低調鑲座設計為訴求，呈現和諧勻稱的外型，搭配對稱的4爪鑲座，讓主鑽彷彿懸浮在空中盡情展現璀璨光芒，主鑽有枕形、橢圓形、圓形明亮式切割等不同車工鑽石可供選擇，胡宇威選擇最經典的圓形明亮式切割美鑽，重量近2克拉，成功套牢美嬌娘。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

占卜網公開「2022強運排行榜」　星座X生肖X血型輸入就知第幾名 張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 賈靜雯被封「素顏最美女藝人」保養秘訣曝！　夫妻關係變好竟靠「它」 韓星人手一件「小香風外套」！宋慧喬直接穿超仙、娜璉搭襯衫好氣質 巨石強森被做成「洞洞鞋」啦！網友秒懂「諧音哏」笑翻：太有才

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面