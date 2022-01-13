木村光希塗紅唇甜笑登顏值顛峰！姐姐帶貨DIOR 15萬元包難得耍帥

記者王則絲／台北報導

日本巨星木村拓哉的兩位女兒木村光希與木村心美，都是年輕世代中的時尚寵兒，近日兩人分別替各自的代言品牌帶貨，青春亮麗的模樣不禁令人感覺賞心悅目。木村光希近日於IG釋出的貼文與限時動態裡，擦上鮮嫩紅唇對鏡頭燦笑擺拍，甜美顏值再登巔峰，還順勢曝光了品牌最新單品；木村心美則是專責帶貨DIOR新品，背上15萬元的全新保齡球包，難得展現帥氣一面。

▲木村光希甜笑擺拍，高顏值十分賞心悅目。（圖／翻攝自IG@koki）

身為妹妹的木村光希，比姐姐更早以模特兒身份出道，身上早已擒下各大精品的代言，在時尚圈是十分重量級的人物。近日木村光希釋出的一組美照中，只見她擦上鮮嫩紅唇，在陽光下對著鏡頭燦笑，甜美顏值令人傾心，相當賞心悅目。

▲木村光希限時動態中穿著BAPE X COACH羽絨外套。（圖／翻攝自IG@koki）

她身穿天空藍色的背心，上頭有著彩虹顏色的BAPE（A BATHING APE）人猿頭刺繡，並在貼文中寫道：「我一直在和一個優秀的團隊一起拍攝，希望能盡快給大家看。」似乎是搶先曝光了BAPE的最新單品，而同時，木村光希也在限時動態裡穿上了一件BAPE X COACH的聯名印花羽絨衣，展示了與眾品牌交好的情誼。

▲木村心美帶貨DIOR VIBE全新保齡球包。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official）

姐姐木村心美身為DIOR全方位的代言人，當然不能錯過最新登場的DIOR VIBE系列，日前她在IG上貼出的穿搭照中，身上背的正是要價15萬5千元的DIOR VIBE保齡球包，白色鏤空設計特別襯托她的仙氣，另外，木村心美也透過形象示範同款的黑色款式，由於包包中性的外型，讓她難得是散發帥氣的氛圍，她自己也提到：「象徵運動與DIOR融合而成的新包款，我很喜歡。」

▲木村心美帶貨DIOR VIBE全新保齡球包。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official）

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