fb ig video ETtoday search mobile

木村光希塗紅唇甜笑登顏值顛峰！姐姐帶貨DIOR 15萬元包難得耍帥

>

記者王則絲／台北報導

日本巨星木村拓哉的兩位女兒木村光希與木村心美，都是年輕世代中的時尚寵兒，近日兩人分別替各自的代言品牌帶貨，青春亮麗的模樣不禁令人感覺賞心悅目。木村光希近日於IG釋出的貼文與限時動態裡，擦上鮮嫩紅唇對鏡頭燦笑擺拍，甜美顏值再登巔峰，還順勢曝光了品牌最新單品；木村心美則是專責帶貨DIOR新品，背上15萬元的全新保齡球包，難得展現帥氣一面。

▲木村姐妹。（圖／翻攝自IG）

▲木村姐妹。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希甜笑擺拍，高顏值十分賞心悅目。（圖／翻攝自IG@koki）

身為妹妹的木村光希，比姐姐更早以模特兒身份出道，身上早已擒下各大精品的代言，在時尚圈是十分重量級的人物。近日木村光希釋出的一組美照中，只見她擦上鮮嫩紅唇，在陽光下對著鏡頭燦笑，甜美顏值令人傾心，相當賞心悅目。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希限時動態中穿著BAPE X COACH羽絨外套。（圖／翻攝自IG@koki）

她身穿天空藍色的背心，上頭有著彩虹顏色的BAPE（A BATHING APE）人猿頭刺繡，並在貼文中寫道：「我一直在和一個優秀的團隊一起拍攝，希望能盡快給大家看。」似乎是搶先曝光了BAPE的最新單品，而同時，木村光希也在限時動態裡穿上了一件BAPE X COACH的聯名印花羽絨衣，展示了與眾品牌交好的情誼。

▲木村姐妹。（圖／翻攝自IG）

▲木村心美帶貨DIOR VIBE全新保齡球包。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official）

姐姐木村心美身為DIOR全方位的代言人，當然不能錯過最新登場的DIOR VIBE系列，日前她在IG上貼出的穿搭照中，身上背的正是要價15萬5千元的DIOR VIBE保齡球包，白色鏤空設計特別襯托她的仙氣，另外，木村心美也透過形象示範同款的黑色款式，由於包包中性的外型，讓她難得是散發帥氣的氛圍，她自己也提到：「象徵運動與DIOR融合而成的新包款，我很喜歡。」

▲木村姐妹。（圖／翻攝自IG）

▲木村心美帶貨DIOR VIBE全新保齡球包。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official）

►Jennie私下最常背「巨大雲朵包」　超大容量＋療癒感完勝小廢包！

►Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑

關鍵字：

木村光希, 木村心美, 帶貨, BAPE, DIOR, 保齡球包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益 占卜網公開「2022強運排行榜」　星座X生肖X血型輸入就知第幾名 張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 韓星人手一件「小香風外套」！宋慧喬直接穿超仙、娜璉搭襯衫好氣質 巨石強森被做成「洞洞鞋」啦！網友秒懂「諧音哏」笑翻：太有才

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面