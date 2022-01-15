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「貴婦愛牌」蠶絲外套10880元→2592元　冬天一件就夠

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文／C編

冬季穿搭需要更厚實、科技的單品，才能確保溫暖，「Her森森」推出「蠶絲保暖外套」系列，集結各種高品質的蠶絲外套單品，即便原價上萬元，還是可以用實惠的價格入手，絕對是保暖必買，度過冷冷寒冬。

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▲矜蘭妃,蠶絲,喀什米爾,羊絨,材質,Her森森,岱妮蠶絲。（圖／Her森森）

▲多款蠶絲外套、雙面呢羊絨大衣套特價。點我搶購

限量【矜蘭妃】雙面穿極輕保暖鋪絲外套-夜櫻款-100%蠶絲極輕暖，售價10880元、特價2592元

上等的蠶絲被必須使用長纖蠶絲，經由人工一層層拉出，鋪成均等，豐厚的一床絲被，冬暖夏涼舒適又可以避免過敏，矜蘭妃經由技術改良，將製作絲被的手拉絲工藝，結合輕防潑水的表布，開發出全新的面料，打造出舒適恆溫又透氣的外套。

【矜蘭妃】菱格設計蠶絲鋪絲保暖外套，售價17340元、特價5780元

製作過程完全不靠機器，全部由人工完成，相當費時費力，因此絲棉內膽平整貼身，將蠶絲的優勢發揮到了極致，恆溫度佳，可以將體溫鎖在衣服內部，同時又透氣排汗，可以釋放出悶熱感。

【矜蘭妃】純手工雙面呢羊絨大衣，售價38400元、特價12800元

雙面呢是源自於義大利的高級雙層梭織面料，採用兔毛或是羊毛等天然纖維製成，純手工縫製一件大衣，必須耗時168個小時，每3釐米必須縫製11針，才能確保雙面一致且邊緣平整，面料扎實卻一點都不厚重，冬季保暖輕鬆舒適。

【岱妮蠶絲】極輕量舖蠶絲長版外套-深紫，售價3980元、特價3380元

純蠶絲是會呼吸的纖維，可隨著身體調節溫度，內夾層100%長纖純蠶絲，輕薄、手感細膩、不易變形，比起容易竄出表布，四處亂飛又蓬鬆的羽絨，蠶絲更加貼身、柔軟、顯瘦，具有機能性又有時尚感，極輕量夾絲絨外套，穿上一身氣質與美麗。

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▲矜蘭妃,蠶絲,喀什米爾,羊絨,材質,Her森森,岱妮蠶絲。（圖／Her森森）

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【岱妮蠶絲】極輕量高領鋪蠶絲背心-深桃花心木，售價3980元、特價2980元

背心內裡的夾絲層能迅速吸收與排放汗氣，保持乾燥並將人體溫度維持在最舒服的範圍內，達到保暖效果，就如同穿在身上的天然空調，能夠在寒冷的天氣當成中層衣，外搭一件防風外套即可達到保暖的效果，擺脫厚重感。

關鍵字：

矜蘭妃, 蠶絲, 喀什米爾, 羊絨, 材質, Her森森, 岱妮蠶絲

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