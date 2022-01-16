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挑戰最低價！韓國電熱毯下殺1080元　整晚好眠不再冷醒

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文／C編

很多人冬天睡覺就算蓋了很暖的棉被，照樣會手腳冰冷，這時需要電熱毯的幫助，讓身體迅速暖和，「Her森森」推出「SDL山多力韓國原裝單人電熱毯」，持續恆溫的效果，可以一整晚都溫暖舒適，特別適合家中有老人或是小孩的家庭使用。

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▲電熱毯,Her森森,山多力,。（圖／Her森森）

▲SDL 山多力 韓國原裝單人電熱毯，原價1212元、特價1080元。點我購買

韓國原裝單人電熱毯消耗功率為200W，用少少的電費就能換取溫暖舒適，恆溫控制宛如被陽光環繞，不會在半夜冷醒，或是手腳冰冷，冬夜也能一覺到天亮。

電毯具多段檔位可以細微調節，旋按壓式電源開關、旋鈕式檔位調節，精準直覺操作簡單，不僅老人可以輕易上手，連小孩都可以輕鬆學會。溫控器分離式設計，密閉設計T型導入槽組，安全防潮並有絕緣處理，採用10小時自動斷電系統，守護安穩熟睡的夜晚，不用擔心過熱問題，特殊布料縫製不易褶皺變形，簡單手洗就可以保持清潔。

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▲電熱毯,Her森森,山多力,。（圖／Her森森）

▲SDL 山多力 韓國原裝單人電熱毯，原價1212元、特價1080元。點我購買

「Her森森」推出「SDL山多力韓國原裝單人電熱毯」，原價1212元、特價1080元，絕對是冬季居家必備保暖神器，挑戰平台超值最低價，還可以享受免運的優惠，冬季再也不怕被冷醒。

關鍵字：

電熱毯, Her森森, 山多力

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