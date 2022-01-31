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過年宅家必囤6種「涮嘴」零食　從早餐吃到消夜也不怕膩口

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實習記者施至真／綜合報導

過年迎新春，除了拜年送禮、吃大餐以外，還必須應景品嚐各種零食茶點，除了經典的老字號糕點及古早味傳統點心，還有多款吃一口就停不下來的「涮嘴」餅乾供你品嚐，春節宅在家追劇吃零食，可以參考這6款高人氣點心，保證讓你吃完念念不忘。

火星猴子 幸福蝴蝶酥

蝴蝶酥絕對是新年必囤點心首選，不只外型可愛迷人，酥脆千層餅皮搭配清爽輕盈的奶香味，灑上誘人糖粒使口感層次更豐富，吃起來不但不會太甜膩，入口即化的好滋味，讓人吃一口就停不下來。

▲過年零食。（圖／翻攝自火星猴子官網）

▲幸福蝴蝶酥。（圖／翻攝自火星猴子官網）

星球工坊 蔗香焦糖爆米花

號稱地表最好吃爆米花，使用蘑菇球型玉米粒製造出商品標誌性的特殊外型，除了掌握黃金五分鐘爆炒之外，外層香濃的蔗香焦糖醬，選用台南玉井白甘蔗更是它香甜不膩口的關鍵。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福源 花生醬蛋捲

使用傳統工法製成的酥脆蛋捲餅皮，與一般市售蛋捲口感不同，爆漿內餡使用鹹中帶甜的綿密花生醬，大口咬下紮實酥脆的蛋捲皮與爆漿花生醬實在太銷魂，喜歡花生製品的朋友必須開始囤貨。

▲過年零食。（圖／翻攝自火星猴子官網）

▲花生醬蛋捲。（圖／翻攝自東森購物網）

沙普羅糕餅小舖 福氣餅

在烤的金黃酥脆的原味蘇打餅中，夾入店家純手工製作的香濃牛奶糖，變成酥脆帶嚼度的團購美食「福氣餅」，蘇打餅帶有鹹度的清香與香濃奶香融合，形成獨特香氣，口感類似牛軋糖，有嚼勁卻不黏牙，讓人忍不住一片接著一片吃不停！

▲過年零食。（圖／翻攝自火星猴子官網）

▲福氣餅。（圖／翻攝自沙普羅糕餅小舖臉書）

布田 一口酥貢糖

花生被稱為長生果，象徵吉祥、長壽，因此成為過年必吃小點。一口酥貢糖選用北港特級花生，並遵循古法技藝做出香味撲鼻的一口酥貢糖，經過細緻研磨的花生加入嚴選麥芽糖，口感綿密，十分「涮嘴」。

▲過年零食。（圖／翻攝自火星猴子官網）

▲一口酥貢糖。（圖／翻攝自布田官網）

愛威鐵盒餅乾 曲奇餅

除了蝴蝶餅，最受歡迎的歐式下午茶餅乾還有曲奇餅，除了小巧可愛好解饞之外，更有不少人迷戀曲奇餅香酥脆口、入口即化的口感及撲鼻的濃郁奶香，只要搭配一杯清香熱茶，就能讓你感受貴婦般的高級享受。

▲過年零食。（圖／翻攝自火星猴子官網）

▲曲奇餅。（圖／翻攝自愛威鐵盒餅乾官網）


關鍵字：

過年, 春節, 新年, 零食, 新年零食, 點心, 嘴饞

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