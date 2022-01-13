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香！麥當勞推出「黑胡椒大蒜辣椒雞塊」　搭配兩款新沾醬重口味者必愛

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▲日本麥當勞推出黑胡椒大蒜辣味雞塊、新沾醬。（圖／翻攝自日本麥當勞）

▲日本麥當勞推出「黑胡椒大蒜辣椒」口味的麥克雞塊，以及兩種新沾醬「醬油大蒜美乃滋」、「煙燻起司醬」。（圖／翻攝自日本麥當勞，以下同）

編輯／JJ

相信大部分的人都只有吃過原味的麥當勞麥克雞塊吧？雖然單吃就很香酥好吃，但許多人更愛沾滿糖醋醬享用，是最經典的吃法。最近日本麥當勞破天荒推出全新「黑胡椒大蒜辣椒」口味的麥克雞塊，還加碼帶來兩種新沾醬「醬油大蒜美乃滋」以及「煙燻起司醬」，與新口味雞塊特別相配，對於嗜辣的重口味愛好者來說簡直超誘人，讓人紛紛敲碗拜託台灣也推出！

▲日本麥當勞推出黑胡椒大蒜辣味雞塊、新沾醬。（圖／翻攝自日本麥當勞）

自今年1月12日起，日本麥當勞正式推出「黑胡椒大蒜辣椒」口味的麥克雞塊，光看雞塊外觀就能發現明顯不同，除了顏色較深之外，上頭還有許多黑胡椒粒，裡頭雞肉的部分則運用了白胡椒、蒜頭和辣椒香料來增添香氣與風味，有點辣又不會太辣，層次豐富，特別涮嘴。

▲日本麥當勞推出黑胡椒大蒜辣味雞塊、新沾醬。（圖／翻攝自日本麥當勞）

即使這回的新口味麥克雞塊直接吃就很有味道，還是沾個醬才對味吧？因此日本麥當勞為配合新口味雞塊，特別另外推出了兩種新沾醬，分別為「醬油大蒜美乃滋」以及「煙燻起司醬」。「醬油大蒜美乃滋醬」為充滿鹹香醬油味的是日式美乃滋醬，並加入了粗磨黑胡椒粒以及大蒜、洋蔥、芝麻等材料提味，吃起來特別開胃。

▲日本麥當勞推出黑胡椒大蒜辣味雞塊、新沾醬。（圖／翻攝自日本麥當勞）

另一款「煙燻起司醬」光是名字就叫起司控受不了，以煙燻起司與切達起司混合製作，濃郁的香氣裡又混入黑胡椒的嗆感，竟是與雞塊意外的搭。可惜的是目前只有日本麥當勞才有提供新口味雞塊與沾醬，台灣的朋友們只好先望梅止渴了。

關鍵字：

日本麥當勞, 麥當勞, 雞塊, 麥克雞塊, 沾醬, 黑胡椒大蒜辣椒

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