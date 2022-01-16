寶貝球打開是一隻皮卡丘！「寶可夢扭蛋戒指」戴在手上太可愛

實習記者吳昀庭／綜合報導

《精靈寶可夢》擁有高人氣，經常被做成各種周邊產品，日本Bandai公司的轉蛋事業部GASHAPON就推出一款「寶可夢戒指扭蛋」，外殼是做成經典道具「寶貝球」造型的環保扭蛋，打開之後裡面就是寶可夢造型戒指，有皮卡丘、伊布等不同款式，戴在手上也太可愛，另一半是寶可夢粉，就快買來對他示愛吧！

「寶可夢戒指扭蛋」屬於GASHAPON的「Ringcolle！」戒指扭蛋系列，外殼和內部戒指造型都會互相搭配，非常有巧思。這款環保扭蛋外殼做成紅、白寶貝球造型，裡面的戒指則是超萌寶可夢，拿出來時就像成為了寶可夢訓練大師，準備召喚出選中的寶可夢。

▲寶可夢戒指扭蛋讓你告白成功。（圖／翻攝自gashapon.jp，下同）



「寶可夢戒指扭蛋」有皮卡丘、耿鬼、伊布、波加曼四款造型，皮卡丘和耿鬼都笑笑的躺著，彷彿在做什麼美夢，伊布和波加曼則乖乖坐著，伊布耳朵垂垂的模樣好Q。

在「寶可夢戒指扭蛋」之前，GASHAPON也曾推出過不同造型的戒指扭蛋，有一款是章魚燒外殼和小章魚戒指，還有一款是關東煮和配料戒指，搭在一起都充滿趣味。

喜歡《精靈寶可夢》周邊的話，日本RE-MENT公司也推出了一系列「寶可夢水晶球擺飾」，在做成寶貝球造型的透明球體裡，有皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜等不同角色，還搭配了綠色草地、波浪、泥土等精緻佈景，可以擺在底座上好好欣賞，總共有6種款式等你來蒐集。

▲寶可夢水晶球擺飾6個款式。（圖／翻攝自twitter@rement_official）



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