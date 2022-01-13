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嚴防Omicron、提升免疫力！營養師曝必吃「8種營養食物」

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▲▼營養師分享防Omicron的8種營養素。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師指出，吃對食物有助於提升自身免疫力。。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

Omicron病毒來襲，讓台灣本土疫情再升溫，已有好幾條傳染鏈，讓不少人開始憂心，過年返鄉走春、出遊是否會受以影響。知名營養師高敏敏就提醒，除了做好防疫措施不鬆懈，鞏固好自身免疫力，更是對抗Omicron病毒的首要之務，她更分享嚴防Omicron上呼吸道感染必吃的8種關鍵營養素，照著吃養好強健體質，提升免疫力。

▲▼營養師分享防Omicron的8種營養素。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃益生菌

定時補好菌、養好腸，可降低發炎機率，提升免疫力。有臨床發現，確診新冠後康復的個案，體內益生菌的含量會降低，所以有長期定期補充益生菌的人，身體發炎機率會降低，免疫能力較好。畢竟腸道是人體最大的免疫器官，想要有好的腸道菌叢環境，就要努力增加好菌，好菌就像是體內士兵，可抑制壞菌、調節消化道機能，身體防護力自然也會增加。

像是優酪乳、優格、泡菜、納豆等食物都能補充好菌，高敏敏更建議可將優酪乳當作每天的乳飲品，並選擇內含能通過胃酸、膽酸考驗的菌株 ，像是常見的A菌、B菌，不僅能增加腸內益生菌 還能補充每日所需的乳製品營養。

＃Omega-3

吃好油抗發炎，能降低體內慢性發炎，讓免疫細胞不過勞。如果飲食缺乏這類好油，肌膚容易敏感、免疫力較差；若攝取足夠體內對抗病菌的白血球活躍度也會上升。

但Omega-3人體無法自行製造，必須從食物攝取，建議每週吃3次像是鮭魚、鮪魚、秋刀魚、鯖魚等深海魚類，及每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油或紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

▲▼營養師分享防Omicron的8種營養素。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃維生素C

維生素C也能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加，但維生素C是水溶性維生素，容易流失、身體不會自動合成，要透過每天攝取補充。建議每天最少吃2份新鮮水果來補足，每日攝取約100mg的維生素C即可，像是一顆芭樂、一顆柳丁、10顆草莓、2顆奇異果。

＃β-胡蘿蔔素

維生素A及β-胡蘿蔔素是守護粘膜健康的根本，尤其橘紅色蔬果像是紅蘿蔔、黃甜椒、番茄，所含的β-胡蘿蔔素能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固第一道防線，阻止細菌、病毒入侵身體。

建議一天要吃2～3碗各色蔬菜，2～3顆拳頭大小的不同種水果，其中富含的維生素、礦物質、植化素也都跟免疫功能息息相關。

▲▼營養師分享防Omicron的8種營養素。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃兒茶素

兒茶素能防止病毒跟黏膜細胞結合，起到阻擋的作用，而綠茶的兒茶素含量最高，建議每天可以喝點綠茶。

＃鋅

礦物質鋅參與細胞的複製、分裂、修護，能幫助維持皮膚和黏膜組織的完整性，而當鋅攝取不足時，細胞就無法正常分裂，導致免疫力下降。建議可多吃牡蠣及蝦子等海鮮類，或是攝取堅果、蛋類來補充鋅。

＃維生素D

體內維生素D濃度高，能降低感染機率。建議可多補充蕈菇類、雞蛋、乳製品，也可以多去戶外曬曬太陽。

▲▼營養師分享防Omicron的8種營養素。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃維生素E

維生素E可增強保護力、降低染病風險。建議除了每天吃一小把堅果，平時也使用含有維生素E的植物油來烹調含硒的新鮮食物，可相輔相成增加保護力。

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關鍵字：

肺炎, 新冠肺炎, 防疫, 病毒, Omicron, 免疫力, 飲食, 食物, 建議, 營養, 營養師, 高敏敏

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