fb ig video ETtoday search mobile

吳姍儒得知「陳胡婚訊」反應笑翻　穿不對稱衣洩心境：不要生氣

>

▲吳姍儒搶逛台灣設計師品牌新系列 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌rather舉辦「時空衣櫥」快閃活動並發佈新系列「The Imprint」，於今（13日）請到代言人吳姍儒演繹，正好當天陳庭妮、胡宇威發佈結婚喜訊，對此即將大婚的吳姍儒給予兩人滿滿祝福，還開玩笑表示：「該不會也在兩周以後吧，不要搶。」

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

 ▲▼吳姍儒 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

吳姍儒今以一套不對稱緞面綁帶襯衫亮相，品牌新系列以女性力量為主軸，該理念深得吳姍儒認可，早在接下品牌代言人前，吳姍儒就是品牌死忠粉，她透露之前一逛成主顧，每個顏色都要包。吳姍儒還爆料自己很常失心瘋，過去曾經一口氣買過24箱衛生紙，到貨時都不知道可以放哪裡，不忘奉勸大家不要這樣。

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒喜愛rather以女性力量為主軸的新系列  。（圖／品牌提供）

本月底吳姍儒就要與設計師男友大婚，被問到婚禮進度，她笑說：「就是準備不要生氣，因為太多事情我都希望盡善盡美，但是真的要學習品牌的不對稱美學，不完美也沒關係。」另外她也腦補過婚禮畫面，她希望爸爸吳宗憲能夠落淚，「因為我是跟他長得最像的女兒。」而今日陳庭妮、胡宇威婚訊震撼演藝圈，吳姍儒坦言自己得知的當下也相當意外，還搞笑喊話兩人：「不要搶在月底」。

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計品牌rather「Timeless時空衣櫥」快閃店1月14日登場 。（圖／品牌提供）

rather釋出新系列 「The Imprint」以布料、層次堆疊及色彩塗抹等元素，同時保有經典的不對稱剪裁，將實穿的西裝外套與休閒款式演繹得很有巧思。品牌快閃店時空衣櫥於1月14日至16日限時開跑，民眾能夠一睹系列新品。

關鍵字：

rather, 吳姍儒, 台灣設計師, 陳庭妮, 胡宇威, 結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益 占卜網公開「2022強運排行榜」　星座X生肖X血型輸入就知第幾名 張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 韓星人手一件「小香風外套」！宋慧喬直接穿超仙、娜璉搭襯衫好氣質 巨石強森被做成「洞洞鞋」啦！網友秒懂「諧音哏」笑翻：太有才

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面