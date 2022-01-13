吳姍儒得知「陳胡婚訊」反應笑翻　穿不對稱衣洩心境：不要生氣

▲吳姍儒搶逛台灣設計師品牌新系列 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌rather舉辦「時空衣櫥」快閃活動並發佈新系列「The Imprint」，於今（13日）請到代言人吳姍儒演繹，正好當天陳庭妮、胡宇威發佈結婚喜訊，對此即將大婚的吳姍儒給予兩人滿滿祝福，還開玩笑表示：「該不會也在兩周以後吧，不要搶。」

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

吳姍儒今以一套不對稱緞面綁帶襯衫亮相，品牌新系列以女性力量為主軸，該理念深得吳姍儒認可，早在接下品牌代言人前，吳姍儒就是品牌死忠粉，她透露之前一逛成主顧，每個顏色都要包。吳姍儒還爆料自己很常失心瘋，過去曾經一口氣買過24箱衛生紙，到貨時都不知道可以放哪裡，不忘奉勸大家不要這樣。





▲吳姍儒喜愛rather以女性力量為主軸的新系列 。（圖／品牌提供）

本月底吳姍儒就要與設計師男友大婚，被問到婚禮進度，她笑說：「就是準備不要生氣，因為太多事情我都希望盡善盡美，但是真的要學習品牌的不對稱美學，不完美也沒關係。」另外她也腦補過婚禮畫面，她希望爸爸吳宗憲能夠落淚，「因為我是跟他長得最像的女兒。」而今日陳庭妮、胡宇威婚訊震撼演藝圈，吳姍儒坦言自己得知的當下也相當意外，還搞笑喊話兩人：「不要搶在月底」。

▲台灣設計品牌rather「Timeless時空衣櫥」快閃店1月14日登場 。（圖／品牌提供）

rather釋出新系列 「The Imprint」以布料、層次堆疊及色彩塗抹等元素，同時保有經典的不對稱剪裁，將實穿的西裝外套與休閒款式演繹得很有巧思。品牌快閃店時空衣櫥於1月14日至16日限時開跑，民眾能夠一睹系列新品。