fb ig video ETtoday search mobile

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

>

▲▼羅霈穎 。（圖／資料照）

▲羅霈穎2020年8月3日於家中過世，留給親友無限懷念。（圖／資料照）

記者陳雅韻／台北報導

女星羅霈穎（羅璧玲）2020年8月3日於家中過世，留給親友、粉絲無盡懷念，她辭世一年多以來，她的哥哥─現代詩人、作詞人及畫家羅青，寫成十幾篇祭妹文，字數高達七萬多印行成冊《如何學做小妹妹的大哥哥》出版，並將她生前珍藏的愛馬仕（Hermes）、香奈兒（CHANEL）各名牌手袋、名錶與珠寶等精品，交由帝圖藝術拍賣舉辦「閃亮的回憶」公益拍賣會，而羅青創作書畫及「天下樓」羅青收藏書畫亦將同步上拍，延續羅霈穎生前積極匿名從事公益活動與捐款之精神，也見證感人的兄妹情。

▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）

▲羅霈穎生前珍藏的愛馬仕Birkin 35橘色柏金包（左），Kelly 28 藍色凱莉包登上拍賣會。（圖／帝圖藝術拍賣提供，以下同）

▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）
▲羅霈穎收藏的香奈兒2.55黑色方扣金屬鍊帶包（左），香奈兒灰色羊毛針織外套皆5,000元起標。

「閃亮的回憶」公益拍賣會將於26日在台北W飯店登場，拍品共有173件，包括50件書畫以及羅霈穎生前喜愛的123件精品。羅青透露，在妹妹過世一年多後終於振作精神檢查她留下的收藏，分門別類攝影造冊並數位存檔，發現妹妹遺傳母親惜物個性，從首飾、皮包、衣物、鞋子到擺設、珍玩、餐具、廚具雖有使用，但都井然有序、保存完好，許多生前好友不時制定表達想購買收藏留作紀念，讓羅青興起舉辦以公益慈善為主的「羅霈穎藏品公益拍賣會」，既滿足親友收藏的意願，也延續妹妹低調做公益的精神。

▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Curvex 桃紅錶帶鑲鑽女錶（左）與蕭邦Happy Diamond鑽錶都是羅霈穎愛戴的款式。

▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）
▲羅霈穎珍愛的方形切割鑽戒（左）與紅寶石鑽石戒指、耳環套組均5,000元起標。

本次公益拍賣會，帝圖藝術拍賣精選羅霈穎生前收藏高級手袋、腕錶、皮帶、女裝及珠寶配飾藏品，包括愛馬仕柏金包與凱莉包、香奈兒、LV（Louis Vuitton，路易威登）等殿堂及品牌手袋與經典服裝共計69款，以及蕭邦（Chopard）、Franck Muller等名錶共15款，另有鑽戒、紅寶石鑽戒與耳環套組等珠寶，令粉絲驚訝的是所有珍品從台幣5,000元起拍，人人都有機會競標。

▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）

▲羅霈穎的哥哥羅青2016年作品《雲開月現憶王維》也登上此次拍賣會，估價約600,000元起。

▲▼ 羅霈穎拍賣 。（圖／公關照）

▲「閃亮的回憶」公益拍賣會同步呈獻羅青「天下樓」收藏書法，此為翁同龢《行書五言聯》，估價50,000元起。

閃亮的回憶公益拍賣會同步呈獻羅青「天下樓」收藏書法共12件、及「天下樓」收藏書畫共23件，重要拍品包括溥心畬《行草遊月眉山靈泉寺詩》、翁同龢《行書五言聯》以及邊壽民《蘆汀息羽圖》等作品。此外，拍賣會周邊藏品網上專場拍賣將於1月24日至2月4日正式舉行，亮點包括一系列精選紀念羅霈穎女裝皮帶、配飾、生活器具等150件拍品。

►潔西卡隨意露一手都是百萬勞力士　疊戴卡地亞珠寶洩貴婦身家

►陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心

關鍵字：

羅霈穎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心

陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心

黛安克魯格性感爆棚輾壓眾女星　戴伯爵豪華項鍊扮特務

黛安克魯格性感爆棚輾壓眾女星　戴伯爵豪華項鍊扮特務

羅馬競技場微縮至錶面　MIDO限量錶連時標都是拱廊造型

羅馬競技場微縮至錶面　MIDO限量錶連時標都是拱廊造型

「神力女超人」低胸背心好火辣　與安雅撞同款Tiffany項鍊沒輸 「鐵肺歌后」甩45公斤自信爆棚　紅禮服配卡地亞珠寶秀天后氣勢 Jennie疊戴5個香奈兒手環好時髦　流露富家千金氣息 萬寶龍酒紅鋼筆配彈性筆尖　寫出書法般優美字體吸睛 張藝興無縫接名錶代言證明高人氣　戴百萬金錶秀型男品味　 史努比雙臂變腕錶指針　亂揮舞隨Franck Muller瘋狂一下 孫芸芸千金、《魷魚》鄭浩妍都愛名牌後背包　LV不到7萬迷你包超Q

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面