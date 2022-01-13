羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

▲羅霈穎2020年8月3日於家中過世，留給親友無限懷念。（圖／資料照）

記者陳雅韻／台北報導

女星羅霈穎（羅璧玲）2020年8月3日於家中過世，留給親友、粉絲無盡懷念，她辭世一年多以來，她的哥哥─現代詩人、作詞人及畫家羅青，寫成十幾篇祭妹文，字數高達七萬多印行成冊《如何學做小妹妹的大哥哥》出版，並將她生前珍藏的愛馬仕（Hermes）、香奈兒（CHANEL）各名牌手袋、名錶與珠寶等精品，交由帝圖藝術拍賣舉辦「閃亮的回憶」公益拍賣會，而羅青創作書畫及「天下樓」羅青收藏書畫亦將同步上拍，延續羅霈穎生前積極匿名從事公益活動與捐款之精神，也見證感人的兄妹情。

▲羅霈穎生前珍藏的愛馬仕Birkin 35橘色柏金包（左），Kelly 28 藍色凱莉包登上拍賣會。（圖／帝圖藝術拍賣提供，以下同）



▲羅霈穎收藏的香奈兒2.55黑色方扣金屬鍊帶包（左），香奈兒灰色羊毛針織外套皆5,000元起標。



「閃亮的回憶」公益拍賣會將於26日在台北W飯店登場，拍品共有173件，包括50件書畫以及羅霈穎生前喜愛的123件精品。羅青透露，在妹妹過世一年多後終於振作精神檢查她留下的收藏，分門別類攝影造冊並數位存檔，發現妹妹遺傳母親惜物個性，從首飾、皮包、衣物、鞋子到擺設、珍玩、餐具、廚具雖有使用，但都井然有序、保存完好，許多生前好友不時制定表達想購買收藏留作紀念，讓羅青興起舉辦以公益慈善為主的「羅霈穎藏品公益拍賣會」，既滿足親友收藏的意願，也延續妹妹低調做公益的精神。

▲Franck Muller Curvex 桃紅錶帶鑲鑽女錶（左）與蕭邦Happy Diamond鑽錶都是羅霈穎愛戴的款式。



▲羅霈穎珍愛的方形切割鑽戒（左）與紅寶石鑽石戒指、耳環套組均5,000元起標。



本次公益拍賣會，帝圖藝術拍賣精選羅霈穎生前收藏高級手袋、腕錶、皮帶、女裝及珠寶配飾藏品，包括愛馬仕柏金包與凱莉包、香奈兒、LV（Louis Vuitton，路易威登）等殿堂及品牌手袋與經典服裝共計69款，以及蕭邦（Chopard）、Franck Muller等名錶共15款，另有鑽戒、紅寶石鑽戒與耳環套組等珠寶，令粉絲驚訝的是所有珍品從台幣5,000元起拍，人人都有機會競標。

▲羅霈穎的哥哥羅青2016年作品《雲開月現憶王維》也登上此次拍賣會，估價約600,000元起。

▲「閃亮的回憶」公益拍賣會同步呈獻羅青「天下樓」收藏書法，此為翁同龢《行書五言聯》，估價50,000元起。

閃亮的回憶公益拍賣會同步呈獻羅青「天下樓」收藏書法共12件、及「天下樓」收藏書畫共23件，重要拍品包括溥心畬《行草遊月眉山靈泉寺詩》、翁同龢《行書五言聯》以及邊壽民《蘆汀息羽圖》等作品。此外，拍賣會周邊藏品網上專場拍賣將於1月24日至2月4日正式舉行，亮點包括一系列精選紀念羅霈穎女裝皮帶、配飾、生活器具等150件拍品。

►潔西卡隨意露一手都是百萬勞力士 疊戴卡地亞珠寶洩貴婦身家

►陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！ 2克拉經典款洩胡宇威的用心

