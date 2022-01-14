用指尖招好運！2022年3大「開運指彩色」　桃花好人緣選「這色」

▲為指尖換上開運色，也能吸引好人緣、招好運。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

2022年開始了，你是否也換上新衣、打掃居家環境，展望新的一年能更順遂？除了從新衣物、改造居家著手，為指尖換上開運招財色彩，也能吸引好運到！知名美甲沙龍品牌OPI就分享農曆新年一定要掌握的3種開運指彩色系，不管是想要桃花好人緣，或招財、招好運都沒問題。

＃招桃花：好感系粉裸色



新的一年，就從打造好人緣開始，想要擁有旺桃花、好人緣，就用色彩元素中最讓人有好感的桃粉裸色，粉裸色系能讓人視覺上就產生幸福感，讓你人見人愛同時鞏固愛情能量。

＃開財路：金銀珠光色系



2022是壬寅年，另外一個最重要的就是填滿財庫，而聚財代表色非金銀珠光色系莫屬。有別於往年，帶有霧金質感或是不落俗套、帶有駝色元素的金色指彩，成為今年許多人的金屬色首選，在幫助招財之餘，更能畫龍點睛、為指尖增添時髦度與高貴氣場。

＃鴻運當頭：紅橘色系



新年開運，當然要換上應景的喜氣火紅、橘紅元素，一擦上手馬上白白嫩嫩、貴氣升級，讓整年「紅」運當頭！除了充滿喜氣感的紅寶石色、橘紅色系，俏皮度滿點；也可選擇沈穩顯白的酒紅色、黑莓色系，為優雅質感加分。

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