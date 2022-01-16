思考五秒鐘、別再翻舊張！處理人際衝突5個正確態度最重要

實習記者施至真／綜合報導

生活中難免會因為一時的情緒發生衝突與誤會，而這些衝突往往是因為溝通不良所引起的問題，不論引發衝突的具體事件是什麼，想要解決問題就應該先避免爭吵，並釐清自己的情緒，最後才是解決問題，因此，想要建立穩固的情誼，就必須使用正確的態度處理生活中所遇到的各種衝突。

▲處理人際衝突，態度最重要。（圖／翻攝自小紅書@學心理的木先生，下同）

＃短暫放鬆情緒

除了找懂得自己的人來放鬆負面情緒、傾訴、降低壓力之外，還可以藉由轉換環境、運動來調適心情，除了能夠幫助你重整思緒、重拾理性，還能避免讓自己沉浸在負面情緒中，可加快解決問題的速度。

＃總結衝突點

不少人因為害怕衝突而選擇事事隱忍，但其實面對衝突只要將自己從壞情緒中抽離、保持理智，並理性分析事件衝突點及總結解決辦法，也能使一段關係更健康，並且更了解彼此想法。

＃說話前先思考

即使已經將衝突帶來的情緒釐清清楚，還是會因為情緒沒有得到真正釋放，而容易說出傷人話，因此在處理衝突時，可以先深呼吸並思考五秒鐘再進行溝通，除了能夠過濾掉傷人話語，避免禍從口出的麻煩，還能使用正確態度處理問題。

＃避免冷戰

面對衝突，冷戰是最傷感情的解決方式，不但會使雙方關係漸行漸遠、加重嫌隙，還無法解決問題，因此及時溝通非常重要，不但能在衝突變嚴重之前好好解決問題，還能讓對方感受到你的關心及積極處理問題的態度。

＃避免翻舊帳

翻舊帳往往是因為溝通不順，所以只好將過去發生的事情拿出來攻擊對方，或是想用過往事件比喻目前發生的問題，但卻可能衍生出新問題，此外，翻舊帳也是在向對方宣洩自己內心的不滿情緒的行為，既然決定要好好解決衝突，就別再重提舊帳了吧。



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