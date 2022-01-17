想擁有不一樣的2022年？就從「5方面」訂定新生活計畫

▲新的一年想訂定新的展望。（圖／George Milton@Pexels）

文／女子學

新年的第一週過去，大家過得還好嗎？

這幾天編輯看到許多人分享，雖然已經迎向新的一年，但日子其實和過去沒什麼兩樣，照樣還是很忙碌、照樣還是得努力工作。事實上，「跨年」本來就只是人類創造出來的一個儀式感，如果自己沒有做出相對應的改變，日子當然還是同樣的，並不會因為跨了個年就變成嶄新的模樣。這也是為什麼新年新希望顯得重要的原因！

如果真的想讓自己的 2022 年變得不同凡響，那麼第一步需要設定目標並且開始實踐！如果你還沒有想好自己的新年願景也沒關係，以下將從生活中的各個面向為你提議，一起來挑選放入自己的新年展望之中吧：

1. 工作

▲生活中有近一半的時間在工作。（圖／Ivan Samkov@Pexels）

一天之中扣除睡眠，我們有近乎一半的時間都在工作。新的一年，你對於自己的工作有什麼新的期許呢？可以是提升工作效率，不要把任務拖到最後一刻，或是增進與團隊溝通技巧等這類型的職場軟實力，也可以是針對工作本身提出的嚮往，如：換一份真正喜歡的工作、找到工作與生活間的平衡、開始經營有興趣的副業等。

New Year’s resolution：

提升工作效率

練習溝通與表達能力

嘗試不同領域的事業合作

找到一份喜歡的工作

在工作中投入真實的想法與熱忱

工作與生活平衡

享受工作帶來的成就感

2. 健康

忙碌之餘，適時回過頭來照顧自己的身心健康也是重要的，回顧過去一年，是否有一些讓自己變得不健康的行為，想在新的一年調整呢？像是一遇到壓力就暴飲暴食、每天熬夜追劇到半夜三點，還有每次說要運動卻又懶人癌發作。這些舉動看似輕微，然而當累積了一整年很可能就會造成對健康的威脅。因此新的一年，就從這些細小的生活習慣開始改變，讓自己慢慢變得更健康吧！

New Year’s resolution：

每天喝水至少2000cc

一周至少運動三日（每次超過 1 小時）

嘗試定期蔬食日

戒甜食、咖啡、油炸、酒精

盡量在十二點前睡覺

睡前不滑手機

少吃一點外食與速食

3. 人際

▲新的一年常會有人際大風吹。（圖／cottonbro@Pexels）

人生每過一年，就像是在進行一次人際大風吹，有些人只是個過客，有些人卻年年都陪伴在身旁。新年也別忘了在人際上多下點工夫，有時我們很容易把他人的付出當成理所當然，甚至對親近的人予取予求，不過千萬別忘了在這世界上沒有人是有義務要對我們好的，舉凡父母、家人、朋友、另一半都是，看清楚身旁哪些人是真正愛你的人，哪些人是不必浪費時間交心的對象，也是新年的重要課題喔！

New Year’s resolution：

多留點時間陪重要的人

不要把脾氣留給親近的人

和親友聚餐的時候少滑手機

適時表達愛與感謝

記得把請、謝謝、對不起掛嘴邊

和父母、朋友、伴侶別凡事爭輸贏

每個月固定和重要的人出去維繫感情

4. 自我

除了對外的人際相處，也要記得向內練習與自己獨處喔！很多時候我們會感到身心疲憊，是因為沒有妥善處理自己的感受與情緒，久而久之也不知道為什麼自己不開心，不清楚生活是哪裡出了問題。新年是個很好的開始，可以選擇嘗試寫日記、紀錄手帳，也可以每晚睡前讓思慮靜下來冥想、回顧自己一整天的狀態，任何形式都可以。當然也包括經營興趣、適當安排時間做喜歡的事情喔！

New Year’s resolution：

增加自我對話的時間

每天睡前寫日記

練習凡事關照自己的感受

找到放鬆身心的興趣

多留意身體各處的變化

嘗試冥想

5. 生活

▲為自己設定明確的行動提案，作為日後生活參考的依循。（圖／picjumbo.com@Pexels）

最後生活實踐方面，你可以為自己設定明確的行動提案，作為日後生活可以參考的依循。當有清楚的目標和想法時，生活就會變得擁有更多可能性，一日一日慢慢累積，365 天過後，也許就真的能擁有不同的人生囉～

New Year’s resolution：

嘗試斷捨離的極簡生活

盡量不要把行程都排得滿檔

定期為生活創作儀式感

維持空間整潔讓心情變得愉悅

睡前養成翻翻書的習慣

每個月都規劃去不同縣市旅遊

以上這些提案，是給大家參考的方向，你可以任意選擇幾個適合自己的選項保留，或是增加自己希望朝向的人生規劃，無論如何最重要的都是「寫下了就要努力做到」。祝福大家在 2022 年，所許的新年新希望都能隨著時日逐一達成唷！

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