「正是傷口讓你和別人不同」　《茶金》在動盪時代走出自己的芬芳之路  

▲《茶金》是一群小人物，在動盪不安的時代下的故事。（圖／《茶金》劇照，下同）

文／女子學

祭祖之後，吉桑（郭子乾 飾）與薏心（連俞涵 飾）帶著月婷（賴雨霏 飾）乘著計程車返家，途中路過曾經的家，那棟輝煌不再的洋樓。薏心凝視著它，神情細微轉變，有百般不捨，有酸楚，那瞬間交織的，是說不出的萬緒，而深吸一口氣後，只化為一句「我們回家喝茶。」那些沒能說出的，彷彿也藉著魏如萱帶有暖意的嗓音，透過主題曲《查有此人》緩緩地回答了。

導演林君陽在訪談中說過，《茶金》是一群小人物，在面對那個大時代，努力走出自己路的過程。不管是主角或配角，甚至是劇中的每一個角色，他們都在動盪不安的時代下，沒有改變世界的鴻圖大志，有的只是想改變自己的生活，就如同一片茶葉成為茶的旅程，每個人都為自己的旅程拼搏著。

不想認命，再坎坷，也要走出自己的芬芳之路。

在那個隨波逐流的年代，每個人看似只能認命地走著符合各自身分的理所當然之路，可內心渴望的還是希望能找到真實的自我。從覺得自己沒有選擇，只能低眉順眼的接受家裡的一切安排，一直到不想認命，更不想成為傳統束縛下的傀儡，薏心對著吉桑說出自己的心裡話：

「爸爸，你不想只當個養子，我也不想只當一個相夫教子的平凡女人。」

「你把你走出自己的路的精神，傳給我了。」

「爸爸，我不想就這麼認命。」

原本只能在琴聲中表現自我，毫無選擇權的千金小姐，在時局的變化下，開始擺脫揮之不去的愁憂。薏心說服美軍下茶葉訂單時，還帶著怯懦與不安，而畫面轉到她攜著東方美人茶到英國參展時，那份侃侃而談的自信，讓我們看到一個人的成長。在逐漸找到自我的過程中，薏心犯過錯，但也在學到教訓後，再次前進。

看見自己的獨到之處，就像這杯茶，散發出獨特的味道。

「茶跟人一樣，傷口可以讓人脆弱，也可以使人堅強，正是傷口讓你和別人不同。」這是薏心所寫的日光茶介紹詞，其中有KK（溫昇豪 飾）修飾之跡，也許是這樣的關係，讓她多了份底氣，能無畏地隻身到英國參展。

在破產之後，為了茶農的生計，日光想盡辦法，希望能複製阿土師的天皇茶，到英國參展。可天不從人願，複製之路並不如意，其實成就是無法複製的，每個光環只適合它所處的當下，重要的是，就像薏心在回答日光目標的那句話，「我們沒有想做世界第一，但我們確實想做世界上的唯一。」我們不一定要事事爭第一，但可以在經歷每件事的過程中，留下深刻的專屬印記。

我們常常看見了別人的某些成就，就急著想做出一樣的，卻忘了自己原有最獨特的地方，反而迷失了。或許就如同周重林所講的，「茶是生活的底色，在不同人，不同人家，有不同的意義。」生活中，我們每個人因現實所受到的傷不同，但同樣的是，我們要在傷口癒合後，找到我們的「著蝝，滿山紅火」。

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