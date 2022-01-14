這世上，誰沒有黑暗的一面？《華燈初上》第二季4段關係解析

▲《華燈初上》第二季於 2021 年底正式上線。（圖／《華燈初上》劇照）

文／女子學

萬眾矚目的 Netflix 懸疑影集《華燈初上》第二季，已於 2021 年底正式上線，短短 3 天再次攻佔觀看排行第一名寶座。有了第一季起頭，觀眾對故事情節、背景設計、登場人物的性格想必已不陌生，本季最重要的莫過於揪出殺害「光」媽媽桑蘇慶儀（楊謹華 飾）的兇手，以及剖析新舊角色的關聯和隱藏背後的祕密。

本季隨著案情偵辦，一一揭露每個角色不為人知的一面，展現出更多錯綜複雜又一語難盡的人際關係，將人性黑暗面的糾結、拉扯，透過不同轉折與情節傾巢而出，配合演員精湛的演技，讓觀眾彷彿成為劇中的一角，正用一雙雙眼睛，盼著接下來的發展。令你掛心的，是蘇慶儀和羅雨儂（林心如 飾）的友情，還是江瀚（鳳小岳 飾）與蕭婉柔（任蓉萱 飾）的曖昧情愫？藉由第二季 4 段關係解析，反思個人至人生的唏噓無奈。

1.蘇慶儀&羅雨儂

你有沒有過一種恨一個人，恨到想往死裡打，但又控制不住想要同情他、幫他的這種心情？

▲蘇慶儀和羅雨儂身上有許多愛恨交織的矛盾點。（圖／Netflix、百聿數碼）

相識於荳蔻年華的少女時期，熱情如火、正義感十足的羅雨儂，遇上文靜婉約、看起來溫柔善良的蘇慶儀，仗著與生俱來的氣勢去「保護她」、「對她好」，卻從未想過這些付出是不是當事人所樂見的；兩人情同姊妹的友誼，在江瀚無縫接軌與蘇慶儀相戀後瞬間瓦解，她們變得相互猜忌、尷尬，甚至是仇視，原本清新脫俗的蘇慶儀就像變了個人不斷「黑化」，做出各種恐怖行徑。

所謂友情的厚度，究竟是建立在什麼樣的基礎上？在蘇慶儀和羅雨儂身上，我們看見了許多愛恨交織的矛盾點，一方付出、一方享受或者一方強迫、一方接受，當自以為的了解並非想像中透徹時，時間累積的感情和走過的經歷，就不得不歸零嗎？

2.江瀚&蕭婉柔

你從未愛過我，你只是覺得跟我戀愛讓你開心。

▲江瀚在歷經與羅雨儂、蘇慶儀的感情糾葛後，將目標放在女明星蕭婉柔身上。（圖／任容萱 粉專）

堪稱本劇最大渣男的江瀚，在歷經與羅雨儂、蘇慶儀的感情糾葛後，快速地將目標放在女明星蕭婉柔身上。一開始，對方也因為崇拜他的才華不斷頻頻示好，而他總是以一貫的曖昧作風，持續用一種「若即若離」的態度，抓住女人對他的好奇，並願意為他付出所有、陷入瘋狂的心理狀態。

不過，看似單純的蕭婉柔其實看得比誰都還清楚，她在兩人即將進入熱戀時旋即踩了煞車，並問江瀚：「你愛我嗎？還是你只是覺得，跟我戀愛讓你感到開心而已？」一針見血的詢問讓大編劇完全說不出話，雖然盡力想擺出豁達、無所謂的樣子，但隱藏在他們眼中的神情，可說是充滿無限的感概。

3.百合&亨利

我們又不是只有今天。

▲亨利用花言巧語讓百合傾心。（圖／Netflix、百聿數碼）

比起在流連於不同感情的江瀚，亨利（王柏傑 飾）的渣顯得更自我、更自私，但他的花言巧語卻可以讓總是冷淡、鎮定的百合（謝欣穎 飾）傾心。聰明的他看準了這一點，自然邀請百合成為協助自己做販毒生意的「首要工具」，每一次的甜言蜜語幾乎都和毒品脫離不了關係。

手段高明的亨利曾對百合說：「我們又不是只有今天。」表面上是對未來早已規劃，有要與百合攜手共赴的想法，骨子裡便還是想著事業可以如何發展、要如何掩人耳目。說真的，百合難道一點都沒察覺嗎？機靈的她難道不曾懷疑兩人關係並非想像中穩固呢？編輯認為，百合比誰都清楚亨利對她不是真心，只是不想去面對現實的醜陋，哪怕只有一下下，她也要好好享受和所愛之人共度的甜蜜感。

4.江瀚&羅雨儂

人生嘛，你曾經以為很重要的，過了以後，你會發現日子還是得過。

▲羅雨儂對江瀚的愛十分強烈。（圖／Netflix、百聿數碼）

說到羅雨儂對江瀚的愛，劇中詮釋地十分強烈，無論是被分手的那一刻，或者發現好姊妹接手最愛男人的時候，那種打從心裡釋放的憤怒和倔強，完美表現「有多愛，就有多恨」的心理狀態。然而，當江瀚歷經蕭婉柔情書風波，斷送編劇職涯之時，和羅雨儂多次的「偶遇」，就像上天精心安排兩人和解的機會，藉由每次淡淡的互動和對話，消除原先的恨意和不堪，將一切留在「剛剛好」的位置。

最令編輯印象深刻的，是江瀚為了謀生在西餐廳當服務生，碰巧遇到來喝咖啡的羅雨儂，他們閒聊著過去、現在、未來，一字一句展露以往的默契和曾有過的愛戀，只是如今這些都已不再重要，應該過好眼前的日子，再次邁出步伐向前走。

《華燈初上》能深植人心的原因，不外乎是縝密架構和劇情轉瞬的刺激感，針對每個角色性格的表現和相互關係，寫實地顯露人性的多重樣貌；在這些關係中，誰最像自己？又是誰和誰的應對最教你揪心呢？

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