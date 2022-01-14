fb ig video ETtoday search mobile

這世上，誰沒有黑暗的一面？《華燈初上》第二季4段關係解析

>

▲華燈初上劇照。（圖／女子學）

▲《華燈初上》第二季於 2021 年底正式上線。（圖／《華燈初上》劇照）

文／女子學

萬眾矚目的 Netflix 懸疑影集《華燈初上》第二季，已於 2021 年底正式上線，短短 3 天再次攻佔觀看排行第一名寶座。有了第一季起頭，觀眾對故事情節、背景設計、登場人物的性格想必已不陌生，本季最重要的莫過於揪出殺害「光」媽媽桑蘇慶儀（楊謹華　飾）的兇手，以及剖析新舊角色的關聯和隱藏背後的祕密。

本季隨著案情偵辦，一一揭露每個角色不為人知的一面，展現出更多錯綜複雜又一語難盡的人際關係，將人性黑暗面的糾結、拉扯，透過不同轉折與情節傾巢而出，配合演員精湛的演技，讓觀眾彷彿成為劇中的一角，正用一雙雙眼睛，盼著接下來的發展。令你掛心的，是蘇慶儀和羅雨儂（林心如　飾）的友情，還是江瀚（鳳小岳　飾）與蕭婉柔（任蓉萱　飾）的曖昧情愫？藉由第二季 4 段關係解析，反思個人至人生的唏噓無奈。

1.蘇慶儀&羅雨儂

你有沒有過一種恨一個人，恨到想往死裡打，但又控制不住想要同情他、幫他的這種心情？

▲華燈初上劇照。（圖／女子學）

▲蘇慶儀和羅雨儂身上有許多愛恨交織的矛盾點。（圖／Netflix、百聿數碼）

相識於荳蔻年華的少女時期，熱情如火、正義感十足的羅雨儂，遇上文靜婉約、看起來溫柔善良的蘇慶儀，仗著與生俱來的氣勢去「保護她」、「對她好」，卻從未想過這些付出是不是當事人所樂見的；兩人情同姊妹的友誼，在江瀚無縫接軌與蘇慶儀相戀後瞬間瓦解，她們變得相互猜忌、尷尬，甚至是仇視，原本清新脫俗的蘇慶儀就像變了個人不斷「黑化」，做出各種恐怖行徑。

所謂友情的厚度，究竟是建立在什麼樣的基礎上？在蘇慶儀和羅雨儂身上，我們看見了許多愛恨交織的矛盾點，一方付出、一方享受或者一方強迫、一方接受，當自以為的了解並非想像中透徹時，時間累積的感情和走過的經歷，就不得不歸零嗎？

2.江瀚&蕭婉柔

你從未愛過我，你只是覺得跟我戀愛讓你開心。

▲華燈初上劇照。（圖／女子學）

▲江瀚在歷經與羅雨儂、蘇慶儀的感情糾葛後，將目標放在女明星蕭婉柔身上。（圖／任容萱 粉專）

堪稱本劇最大渣男的江瀚，在歷經與羅雨儂、蘇慶儀的感情糾葛後，快速地將目標放在女明星蕭婉柔身上。一開始，對方也因為崇拜他的才華不斷頻頻示好，而他總是以一貫的曖昧作風，持續用一種「若即若離」的態度，抓住女人對他的好奇，並願意為他付出所有、陷入瘋狂的心理狀態。

不過，看似單純的蕭婉柔其實看得比誰都還清楚，她在兩人即將進入熱戀時旋即踩了煞車，並問江瀚：「你愛我嗎？還是你只是覺得，跟我戀愛讓你感到開心而已？」一針見血的詢問讓大編劇完全說不出話，雖然盡力想擺出豁達、無所謂的樣子，但隱藏在他們眼中的神情，可說是充滿無限的感概。

3.百合&亨利

我們又不是只有今天。

▲華燈初上劇照。（圖／女子學）

▲亨利用花言巧語讓百合傾心。（圖／Netflix、百聿數碼）

比起在流連於不同感情的江瀚，亨利（王柏傑　飾）的渣顯得更自我、更自私，但他的花言巧語卻可以讓總是冷淡、鎮定的百合（謝欣穎　飾）傾心。聰明的他看準了這一點，自然邀請百合成為協助自己做販毒生意的「首要工具」，每一次的甜言蜜語幾乎都和毒品脫離不了關係。

手段高明的亨利曾對百合說：「我們又不是只有今天。」表面上是對未來早已規劃，有要與百合攜手共赴的想法，骨子裡便還是想著事業可以如何發展、要如何掩人耳目。說真的，百合難道一點都沒察覺嗎？機靈的她難道不曾懷疑兩人關係並非想像中穩固呢？編輯認為，百合比誰都清楚亨利對她不是真心，只是不想去面對現實的醜陋，哪怕只有一下下，她也要好好享受和所愛之人共度的甜蜜感。

4.江瀚&羅雨儂

人生嘛，你曾經以為很重要的，過了以後，你會發現日子還是得過。

▲華燈初上劇照。（圖／女子學）

▲羅雨儂對江瀚的愛十分強烈。（圖／Netflix、百聿數碼）

說到羅雨儂對江瀚的愛，劇中詮釋地十分強烈，無論是被分手的那一刻，或者發現好姊妹接手最愛男人的時候，那種打從心裡釋放的憤怒和倔強，完美表現「有多愛，就有多恨」的心理狀態。然而，當江瀚歷經蕭婉柔情書風波，斷送編劇職涯之時，和羅雨儂多次的「偶遇」，就像上天精心安排兩人和解的機會，藉由每次淡淡的互動和對話，消除原先的恨意和不堪，將一切留在「剛剛好」的位置。

最令編輯印象深刻的，是江瀚為了謀生在西餐廳當服務生，碰巧遇到來喝咖啡的羅雨儂，他們閒聊著過去、現在、未來，一字一句展露以往的默契和曾有過的愛戀，只是如今這些都已不再重要，應該過好眼前的日子，再次邁出步伐向前走。

《華燈初上》能深植人心的原因，不外乎是縝密架構和劇情轉瞬的刺激感，針對每個角色性格的表現和相互關係，寫實地顯露人性的多重樣貌；在這些關係中，誰最像自己？又是誰和誰的應對最教你揪心呢？

延伸閱讀：

「在愛裡，我們都曾無可救藥的偏執。」品閱《華燈初上》6 大角色，揭開燈紅酒綠下的渴望與辛酸

《華燈初上》所演繹的寫實人生！7 句揪心經典台詞，帶你重溫戲劇超強的渲染力

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 華燈初上, NETFLIX, 影評, 戲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦

羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心 1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光 星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆 Angelababy全身撞衫Jisoo！「搶人間DIOR」網一面倒：她贏太多 潔西卡隨意露一手都是百萬勞力士　疊戴卡地亞珠寶洩貴婦身家 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 蔡詩芸搶穿PALLADIUM輪胎潮鞋！　橘標防水、一秒快穿機能潮流全進化

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面