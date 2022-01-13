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金牛座莫允雯擋不住「小廢包」魅力　必塞護唇膏求安全感

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記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今發表2022春夏配件系列，由女星莫允雯示範主打的Serpenti Laser-Cut雷射切割包與迷你包款，金牛座的她招認過去見到小巧的「小廢包」心裡總是「點點點」，但隨著流行轉換心情，發現背著超時髦，她必帶的安全感小物是護唇膏，自招：「沒有手機沒關係，但我是護唇膏魔人少不了它。」

▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）

▲莫允雯背兩款寶格麗迷你包，俏皮可愛。（圖／寶格麗提供，以下同）

全場最讓莫允雯心動的寶格麗包是採用新工藝的Serpenti Laser-Cut雷射切割包，讓包身展現猶如破曉時分耀眼曙光的放射狀圖案，陽光主題也延伸至Serpenti Diamond Blast Sunshine Quilted焦糖拓帕石色肩背，讓人感受到無比的正能量；此外，春夏少不了明亮色彩，明星包款Serpenti Forever Maxi Chain小羊皮肩背包、Serpenti Cabochon Maxi Chain小牛皮肩背包均推出尼加拉藍寶石色、春天橄欖石色、珊瑚橘紅玉髓色等款式吸引目光。

▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）

▲莫允雯最喜歡如太陽放射紋路的寶格麗Serpenti Laser-Cut包。

▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Laser-Cut焦糖拓帕石色小牛皮肩背包（上）117,700元，象牙蛋白石色小牛皮手提肩背包99,000元。

而農曆新年將至，寶格麗新年特別款洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，以及一系列同色系的大小包款都相當應景，莫允雯透露過年穿搭被媽媽規定一定要有一件紅色系單品，她除了年年穿同件紅毛衣外，若搭一款寶格麗新包或許是新鮮選擇，她還特別調：「一定要做美甲！」

▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Diamond Blast Sunshine Quilted焦糖拓帕石色肩背（左）97,900元， Serpenti Hobo春意繽紛蟒蛇皮新月包102,800元。

▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Cabochon Maxi Chain春天橄欖石色（由上至下）、尼加拉藍寶石色、珊瑚橘紅玉髓色、黃色小牛皮肩背包，單個69,900元。

▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Cabochon洋紅石榴石色迷你肩背信封包（左）31,300元，農曆新年特別款洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包84,100元。

法國時尚品牌CELINE也發表2022農曆新年膠囊系列，款式包括虎紋裝，以及紅色或粉色系的可愛包款，擔任品牌大使的南韓女團BLACKPINK成員Lisa，已搶先拎粉紅色的CELINE CUIR TRIOMPHE橢圓小牛皮手提包，包身以品牌招牌LOGO裝飾，風格俏皮可愛。

▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）

▲南韓女星LISA拎CELINE CUIR TRIOMPHE橢圓小牛皮手提包，54,000元。（圖／CELINE提供，以下同）

▲▼ 莫允聞寶格麗包 。（圖／公關照）

▲CELINE紅色心型小牛皮手提包，63,000元。

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關鍵字：

莫允雯, BVLGARI, 寶格麗, CELINE

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