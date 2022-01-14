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喜歡獨處的人的4種特質　「能自我修復，內心更強大」

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▲女性,女孩,女人,散心,獨立女性。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲獨自一人去旅行不叫寂寞，是獨立。（圖／unsplash、pixabay、pakutaso，以下同）

編輯／借借

許多人無法體會獨處跟孤獨的不同，其實分辨方法很簡單，獨處是「自願的」，而孤獨是非自願，雖然狀態一樣，心靈的感受卻大為不同，但能適應獨處的人，基本上孤獨感會越來越少，除此之外，還會具有一般人都渴望的幾種心理特質。

但要如何才能算作可以獨處？先說明一點，獨處跟自我封閉不同，喜歡獨處的人也會進行社交活動，會跟朋友去派對、吃飯應酬等等，但他們也能駕馭一個人的時光，只有一人時他們感覺自在，會自己去看電影、旅行、閱讀書寫，而不是自怨自艾的打發時間，所有的計畫與快樂不會因為「一個人」而被打斷。

▲女性,女生,型女,時尚。（圖／unsplash）

自我修復，內心更強大
人是群居的動物，被許多人包圍讓我們有安全感，社交跟應酬是被需要的，但在跟人交際的過程中，察言觀色或是保持場子不要過冷，往往耗費極大的心力，在獨處的情況下，其實是心靈的休息時間，找回平靜與感受力，自我修復的時間多，情緒平靜的狀態也就更為明顯。

清楚自己的想法
在一個人的狀況下，許多人會發現自己的思緒很雜亂，有時正在想這個、另一個念頭又跳出來，更何況又參雜生活中其他人的意見跟想法，獨處時將手機關機，杜絕一切訊息，自己真正的想法就會慢慢浮現。

▲健康，飲食，生機，蔬果，女子，女生，女性。（圖／pakutaso）

多數自己做決定
知道自己喜歡什麼、不喜歡什麼，你會發現喜歡獨處的人，做決定通常相當明快，因為他們感受力與思辨能力也較一般人清晰，而且做下決定之後不會有疑慮，有時與其擔心自己的決定是不是最好，還不如相信自己的選擇。

▲女性,時尚,衣櫥。（圖／unsplash）

懂得與享受生活
知道如何獨處的人，自得其樂的能力是相當強的，所以他們比一般人更能享受生活的樂趣，不會因為獨自一人，打亂或妥協自己想去做的事，他們可以去旅行、體驗冒險，也能有更多機會認識不同領域的人。

▲女性,穿搭,流行,服裝,女生,夏天。（圖／unsplash）

關鍵字：

獨處, 特質

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