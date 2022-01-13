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Hebe對求婚沒浪漫想像　「不用鑽戒，拿CITIZEN求婚就行」！

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▲▼CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲Hebe今佩戴以「白天」作為主題意象的櫻花粉紅金 Sakura pink搭紅色小牛皮錶帶款亮相。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是CITIZEN在台灣成立分公司25周年，今邀女錶代言人田馥甄（Hebe）展示代表「白天」台灣25周年限定款CB1105-02W，並宣傳以「夜晚」為主題的「甄心陪伴聯名款」EO1235-58L，被問及是否嚮往陳庭妮在爬山時被胡宇威拿2克拉卡地亞鑽戒求婚的場景？她直接說：「我不用鑽戒，拿CITIZEN求婚就可以！」

▲▼CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN台灣25周年限定款CB1105-02W限量700只，29,900元。

事實上Hebe從未想像過夢幻的求婚場面，她坦言若未來發生，也不想有第三個人在現場見證，相當低調，而她目前最享受培養烘焙、做陶藝等興趣的時光，對於新年希望也只有「每個關節都可以靈活運動」。

▲▼CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN田馥甄「甄心陪伴聯名錶款」EO1235-58L限量600只，17,800元。

Hebe今所戴的CITIZEN台灣25周年限定款CB1105-02W，錶背刻有25周年專屬的鬱金香圖騰，取自花語「永恆的愛」；而與她聯名的深藍色面盤點綴銀河般十字交錯圖騰EO1235-58L光動能錶，她除了收藏編號1號錶款，還攜手CITIZEN將聯名款的收益做公益，捐25萬元至門諾基金會，投入偏鄉年長者及身障者的照護工作。

▲▼CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲楊丞琳是Seiko Lukia女錶代言人，限量款SSC901J1（左）23,500元， SSC903J1腕錶25,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko旗下女錶品牌Lukia則由楊丞琳擔任台灣區代言人，最新力作的黑白色系太陽能錶跳脫以往柔美女人味風格，以個性俐落設計登場，白色錶款SSC901J1面盤點綴藍色水晶玻璃時標、藍色計時針，流露清新氣息，而最大突破是首次推出全黑錶款SSC903J1，黑色螺旋刻紋面盤展現金屬光澤，兩者錶徑均加大至36.2毫米，更凸顯個性。

►王建民戴的這兩款CITIZEN台灣限定！　錶背鬱金香圖案藏深意

►羅馬競技場微縮至錶面　MIDO限量錶連時標都是拱廊造型

關鍵字：

Hebe, 田馥甄, Citizen, Seiko

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