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「可拆式白紗」一件多穿日常也能上身　字母鑽飾讓禮服更特別

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▲LeToii Atelier 2022春夏帶來全新「花語-自然綻放」系列。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

集結20年以上資深工坊團隊的訂製品牌LeToii Atelier，2022春夏系列禮服以綻放的花朵與枝節、象徵著豐收的麥穗，彰顯春天的綠意盎然，為女孩們打造出世上獨一無二的專屬訂製系列，另外也有環繞著浪漫氛圍的粉膚、蘋果綠、古銅金的日常訂製款禮服，運用精緻刺繡蕾絲和珠飾片的立體手繡婚紗訂製服，則以一件多穿的方式展現多樣風格，讓新娘們除了能在結婚當天留下美好回憶外，日常也能上身。

▲LeToii Atelier 2022春夏系列 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲LeToii Atelier 2022春夏系列 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲LeToii Atelier 2022春夏系列以綻放的花朵與枝節、象徵著豐收的麥穗彰顯春天的綠意盎然。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝）

台灣LeToii複合式選品概念店在去年以浪漫的奢華風格登場台北市街頭，並遵循歐洲訂製工藝規格，推出LeToii Atelier高級訂製禮服品牌，集結資歷20年以上的資深團隊，以最能彰顯亞洲女孩身形曲線的細膩輪廓量身訂製，透過不同布料呈現版型與面料上的變化，點綴禮服的刺繡蕾絲、手繡珠鑽、羽毛等，打造出女孩們心目中的最美禮服。此外，LeToii也獨家引進，深受小賈老婆海莉比伯（Hailey Bieber）、茱莉亞·羅伯茲（Julia Roberts）等好萊塢女明星喜愛的法國頂級內睡衣品牌Vannina Vesperini。

▲LeToii Atelier 2022春夏系列 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲日常訂製系列，透過浪漫的粉膚、蘋果綠、古銅金絲綢面料展現愉悅的春夏氛圍。（圖 / 品牌提供）

▲LeToii Atelier 2022春夏系列 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

「一件多穿」的婚紗款式，在拆解紗袖、與紗裙後，即便是平日也能輕鬆上身。（圖 / 品牌提供）

▲LeToii Atelier 2022春夏系列 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲可客製的英文字母鑽飾則呼應了品牌「訂製個人風格」的特色理念。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

LeToii Atelier 2022春夏系列圍繞「花語-自然綻放」概念，在全新高級訂製服系列重新演繹品牌經典刺繡蕾絲，以充滿視覺效果的立體刺繡方式，呈現禮服上的朵朵花卉，婚紗訂製服系列也採用同樣手法，並加入立體裁版設計，更加修飾亞洲女孩的身形曲線，此外還有「一件多穿」的婚紗款式，在拆解紗袖、與紗裙後，極簡俐落的裙裝讓女性即便是平日也能輕鬆上身，帶有春夏繽紛色系的日常訂製系列，透過浪漫的粉膚、蘋果綠、古銅金絲綢面料展現愉悅的春夏氛圍，加以立體縫製珠鑽彰顯華麗光彩，可客製的英文字母鑽飾則呼應了品牌「訂製個人風格」的特色理念。

【更多春夏新品】

PRADA 2022春夏女裝圍繞「極簡X性感」概念，以現代手法喚醒古典女性的性感意象，男裝則是充盈著海灘與自由的氛圍，處處可可見夏日度假感，另外本季還推出許多亮點配件，包括男女裝都有的三角LOGO手袋，以及必成爆款的三角口袋漁夫帽。

▲PRADA 。（圖／記者王則絲攝）

 
▲PRADA 。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA 2022春夏女裝圍繞「極簡X性感」概念。（圖／記者王則絲攝）

關鍵字：

LeToii Atelier, 禮服, 婚紗

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