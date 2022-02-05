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樂福鞋唯一真諦就是「搭襪子」　女星們這樣穿超時髦！

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記者王則絲／台北報導

萬年不敗的「樂福鞋」，是造型上的百搭好夥伴，各大品牌也幾乎每年都會跟進推出新款，今年樂福鞋依然是相當流行單品，不過，你知道怎麼穿才最時髦嗎？根據今年的趨勢顯示，樂福鞋就是要「搭襪子」才是唯一真諦，眾多女星、韓妞們也都是這樣穿。

▲ 樂福鞋穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲ 樂福鞋穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲樂福鞋穿搭時髦法則「搭襪子」。（圖／翻攝自IG）

近期時尚圈燒得火熱的樂福鞋款式有許多，包括熱賣到大缺貨的香奈兒樂福鞋、PRADA的三角LOGO樂福鞋、TOD’S的Kate或T字扣樂福鞋⋯⋯都是女孩們的首選，搜尋度全都很高。

像是超模們貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、海莉比伯（Hailey Bieber）也都曾穿上樂福鞋上街，歐美時尚博主們也紛紛示範穿搭，其中可以看到，他們對於樂福鞋穿搭最大的共通點就是「搭襪子」。

▲ 樂福鞋穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲李是英穿黑色香奈兒樂福鞋，搭了灰色襪子。（圖／翻攝自李是英IG）

而韓國女星們也不落人後，時常在IG上分享穿搭的女星李是英，便不只一次示範樂福鞋與襪子的穿搭；Red Velvet成員Joy（朴秀英）身為年輕女孩們的icon，自然也跟上這股風潮，身穿短裙配TOD’S黑色樂福鞋，襪子也是黑色，讓腳踝更纖細，展現腿部線條；以韓劇《女神降臨》爆紅的文佳煐也憑藉模特兒身材成為時尚圈寵兒，她示範的則是BURBERRY樂福鞋搭襪的造型，白襪配黑鞋相當可愛，猶如俏麗女學生。

▲ 樂福鞋穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Joy（朴秀英）穿TOD'S樂福鞋，搭上同為黑色的襪子。（圖／翻攝自朴秀英IG）

▲ 樂福鞋穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲ 樂福鞋穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲文佳煐以BURBERY黑色樂福鞋搭配白色襪子，很有學院感。（圖／翻攝自文佳煐IG）

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