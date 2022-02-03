學韓國女星「4個擺拍技巧」　輕鬆拍出不尷尬的顯瘦仙女照

記者王蓁蓁 / 台北報導

過年連假期間，肯定是要趁機出遊，擺拍幾張美美的照片上傳社群，不過，即便是站到IG上的熱門打卡定點，怎麼拍就是超級尷尬，除了剪刀手再也想不到任何動作，矮、短、肥一次通通都被你收集了！其實只要抓到幾個「擺拍小秘訣」，就能像韓女星們拍出自然又時尚的美照，以下幾個超實用的拍照Pose教學，讓你出遊擺拍不再尷尬癌上身，輕鬆就拍出顯高、顯瘦的女神美照！

雙手舉高Pose

▲Jennie、Jessica運用「高舉過頭」Pose展現腰身曲線。（圖 / 翻攝IG)

小紅書、Youtube上都在推崇的「三角形拍照法則」，透過擺拍姿勢，讓身體悄悄拉出三角形角度，「高舉過頭」Pose可以展現女孩小心機，不只偷偷曬出令人稱羨的螞蟻腰身，俏皮模樣也讓照片看來更加活潑，這個招數Jennie用過，只見她將雙手舉起假裝綁頭髮，就算是全身包緊緊的穿搭，還是能拉出腰身曲線。Jessica則是透過看似遮陽的姿勢，帶出自然氛圍，還不忘弓起膝蓋拉長一雙美腿，整體比例看起超好！

蹲低Pose

▲Jisoo、Jennie、徐玄以蹲低Pose增加整體照片亮點。（圖 / 翻攝IG)

這也是時下超火的韓女團BLACKPINK成員們經常使用的擺拍Pose之一，尤其是在背景沒有太多重點時，可以增加整體照片亮點，而Jisoo跟Jennie在蹲低時，也趁機將手臂拉直靠在膝蓋，這個拍照小技巧可以在拍攝時讓手臂看起來更加纖瘦，如果想作出不同變化，像徐玄、Jisoo這樣擺出托腮姿勢，自然又可以遮小臉，還帶點撒嬌的可愛氛圍。

俏皮翹腿Pose

▲單腳翹腿直接讓俏皮度大大提升。（圖 / 翻攝IG)

單腳翹腿直接讓俏皮度大大提升，還能透過側身姿勢展現傲人小翹臀，瞬間把螢幕前的觀眾電翻，可以運用道具像是椅子、包包，讓整體看起來十分自然，完全不用怕太過矯情，另外，如果你背後剛好有一面牆，將手拉直扶牆，不只能讓照片張力十足增添變化，延伸出來的手臂也能讓比例超好。



S形站姿Pose

▲Lisa擅長透過將重心放在身體某個位置扭出S曲線。（圖 / 翻攝IG)

私下偏好個性穿搭的Lisa，擅長透過將重心放在身體某個位置扭出S曲線，像是把手插進口袋、臉靠肩膀，凸顯腰身線條，看起來更加纖瘦，為正面站姿擺拍注入不同變化，就算是個性擺拍，照樣能火辣度爆棚。