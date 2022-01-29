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6款絕美「紅色系美甲」推薦！霧紅超氣質　甜美格紋少女感爆棚

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝IG@love_xxsummer

隨著即將到來的2022農曆新年，指甲也要換上超應景的「紅色美甲」來迎接全新一年，以下推薦6款顯白又不俗氣的質感紅色系美甲，除了能展現成熟女人魅力、還有俏皮可愛的款式可供女孩們選擇，在新年開頭就用討喜紅色美甲，開啟滿滿好運。

霧紅

▲紅色系美甲提案 。（圖／翻攝IG）

雖說大紅色十分顯白，卻容易不小心太過頭反而有點俗氣，不過質感的霧面紅就沒有這種困擾，不僅能符合過年的喜慶感，低調、內斂的霧紅更能增添女性氣質，若覺得純擦單色有點無聊，像這樣運用白色線條勾勒，帶出變化之於看起來也更加活潑。

格紋

▲紅色系美甲提案 。（圖／翻攝IG）

可愛的格紋最適合偏好甜美風格的女孩，格紋元素可以說是近年的大勢圖樣，搭配帶有果凍感的立體線條，拍照起來也超級吸睛，中間穿插紅色法式指彩，讓美甲應景又低調，而且法式美甲還有在視覺上延伸手指的效果，短指甲的女孩們也能選擇。

紅金

▲紅色系美甲提案 。（圖／翻攝IG）

說到過年不能少的當然是喜氣的紅金配色，不過正紅色的搭配容易顯俗，這時候就可以在底層選擇透透的櫻桃紅果凍甲面，以隨性暈刷的方式點綴金色，遠遠看過去彷彿油畫般，氣質又討喜。

小花與水果

▲紅色系美甲提案 。（圖／翻攝IG）

▲紅色系美甲提案 。（圖／翻攝IG）

想要在美甲上有點紅色裝飾，卻不想太過高調的話，可以選擇這款花花的紅色系美甲，運用透感的果凍指甲當作底層，選幾指甲面綴上可愛的小花，也很適合用來迎接接下來的春季，另外類似的手法也有滿版的小草莓美甲，甜美又吸睛的模樣，讓人忍不住一直盯著指甲看，加入白色法式增添多樣變化。

磚紅

▲紅色系美甲提案 。（圖／翻攝IG）

當然秋冬季節，深沈的磚紅配色能更顯成熟女人韻味，就算只是單擦照樣氣質出眾，同樣也有顯白效果，妝點上圓潤珍珠的巧思設計，是日常也能做的款式，即便過完新年也不用著急去換甲！

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關鍵字：

美甲, 指甲

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