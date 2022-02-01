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用絲巾搭出冬季時髦感！華莎穿LV抹胸辣翻、秀英混搭羽絨太好看

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記者王蓁蓁 / 台北報導

每到冬季總是忍不住把自己包緊成厚厚的「熊」，想必許多女孩早就從衣櫃裡拿出圍巾，來抵擋被冷風貫穿的身體，但其實除了圍巾之外，我們都忽略了輕巧飄逸的絲巾，不像圍巾那麼厚重，卻依舊能達到保暖效果，且用法更加多元，在寒冷的冬天照樣能有溫暖又充滿亮點的時尚穿搭。

▲絲巾穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲絲巾穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲秀英經常在IG曬出絲巾穿搭。（圖 / 翻攝IG）

前少女時代秀英經常在IG曬出絲巾穿搭，只見她以俐落感的風衣搭配寬鬆長褲，整體環繞輕鬆舒適的氛圍，運用絲巾替脖子保暖之餘，順勢帶出層次，成為極簡造型的點睛之筆，另外，她也以羽絨外套混搭絲巾，隨興手拿LOUIS VUITTON方形包走在街頭，輕鬆散發出優雅的法式氣息。

▲絲巾穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲絲巾穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波則是將絲巾綁在頭上展現保暖又時髦的風格。（圖 / 翻攝IG）

擅長穿搭街頭個性風格的英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa），則是直接在棒球帽外綁上BALENCIACAＸGUCCI的聯名絲巾，時髦又保暖，並穿上條紋西外混搭T恤，展現驚人的時尚駕馭力，遊走在優雅與街頭之間。杜娃黎波也展現另外一種綁法，還在絲巾綴上搶眼髮夾，增添吸睛亮點，搭配逆齡的眉上瀏海髮型，意外散發甜美風貌。

▲絲巾穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲華莎穿著黑色高領搭配搶眼的滿版LOUIS VUITTON老花絲巾。（圖 / 翻攝IG）

近幾季大勢的「絲巾抹胸」造型在冬天也能穿搭，像華莎穿著黑色高領內搭，以搶眼的滿版LOUIS VUITTON老花絲巾成功吸引焦點，下半身也不忘耍辣，悄悄露出性感透膚絲襪，更顯成熟女人魅力。

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