Jennie不是非穿香奈兒不可　小眾牌寬鬆裝上身圖自在

▲Jennie是香奈兒品牌大使，去年受邀到巴黎看秀。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie是香奈兒（CHANEL）品牌大使，不僅去年受邀到巴黎看大秀，也拍攝最新Coco Crush系列珠寶廣告，被封為「人間香奈兒」。但她並不是非香奈兒不穿，私下她以寬大舒服的休閒裝為主，近日她曬出去年在巴黎休閒時光的私服照，雖是小眾品牌，但都是潮人默默追捧的設計，包括匈牙利品牌Nanushka、黎巴嫩設計師品牌MIRA MIKATI等。

▲Jennie在巴黎的休閒時光時，穿寬鬆剪裁的匈牙利品牌Nanushka拉鍊毛衣。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie連日分享去年在巴黎日子的回憶照，只見她穿著寬鬆的米白色拉鍊毛衣搭配牛仔褲，慵懶在飯店陽台曬太陽，完全藏了她好身材的寬大毛衣出自匈牙利品牌Nanushka，沒有明顯的Logo、極簡的設計在IG上爆紅，品牌設計Sandra Sandor透露服裝功能性和實用性非常重要，她盡力確保一切都非常舒適，並且簡單易穿。

▲Jennie對鏡子自拍時穿球拍圖案的MIRA MIKATI開襟衫，經典的香奈兒包也入鏡。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

風格向來俏皮富有童趣的黎巴嫩設計師品牌MIRA MIKATI，也是Jennie的愛牌，她在巴黎飯店房間對著鏡子自拍，穿的正是MIRA MIKATI球拍圖案的開襟衫，而香奈兒招牌口蓋包也入鏡了，是任何場合都擺搭的經典包款。伴隨Jennie騎腳踏車逛巴黎的休閒包，則是H&M姊妹牌COS的巨大雲朵包，相當吸睛。

▲Jennie騎腳踏車遊巴黎，背H&M的姐妹牌COS巨大的雲朵包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

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